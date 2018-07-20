СВЕТОФОРЫ В ПЕРВОМАЙСКОМ
20.07.18 | Раздел: Главные темы / Cобытия | Просмотров: 23 | Автор: Галина Процкая
На пересечении ул. Красноярской и пр. Поселковый впервые установят светофоры
Специалисты Управления городского хозяйства подготовили заявку на технологическое присоединение нового объекта.
В ближайшее время будет разработан проект, который предусматривает установку нескольких светодиодных светофоров, а также звуковых извещателей на пешеходном переходе.
Работы выполнит МП «Горэлектросеть». Светофоры на данном перекрестке позволят не только оптимально организовать движение транспорта и пешеходов, но и максимально снизить аварийность на этом участке улицы Красноярской.
Источник: муниципальный портал
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