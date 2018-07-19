ПРОГРАММА "КСТАТИ" ОТ 19 ИЮЛЯ
19.07.18 | Раздел: Главные темы / Своими глазами / Телепередачи | Просмотров: 26 | Автор: Галина Процкая
ПОХОЖИЕ СТАТЬИ:
13 июля 2018 | Раздел: Cобытия / ТелепередачиПрограмма городского радио "ЭкоЛогично" от 13 июля
8 июля 2018 | Раздел: CобытияПрограмма городского радио "ЭкоЛогично" от 6 июля
6 июля 2018 | Раздел: Главные темы / Cобытия / ТелепередачиПрограмма «Кстати» посвящена Почетному гражданину Железногорска Сергею Павловичу Кучину
13 апреля 2018 | Раздел: Главные темы / Cобытия / ТелепередачиПрограмма "КСТАТИ" Дню космонавтики посвящается