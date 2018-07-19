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ПРОГРАММА "КСТАТИ" ОТ 19 ИЮЛЯ
19.07.18 | Главные темы / Своими глазами / Телепередачи
Гость студии - директор МП "ГЖКУ" Алексей Сергейкин
И СПОРТ И ОТДЫХ

И СПОРТ И ОТДЫХ
19.07.18 | Главные темы / Cобытия
В Железногорск на летний сбор приехали хоккейные команды "Сокол" и
РАДИОПРОЕКТ "ЭКОЛОГИЧНО"

РАДИОПРОЕКТ "ЭКОЛОГИЧНО"
19.07.18 | Главные темы / Cобытия
20 июля на городском радио выйдет очередная программа из цикла "ЭкоЛогично"
АНОНС ГАЗЕТЫ "ГОРОД И ГОРОЖАНЕ"

АНОНС ГАЗЕТЫ "ГОРОД И ГОРОЖАНЕ"
19.07.18 | Главные темы / Cобытия
Читайте сегодня в свежем выпуске газеты «Город и горожане»
РЕМОНТ ПОД НАБЛЮДЕНИЕМ

РЕМОНТ ПОД НАБЛЮДЕНИЕМ
19.07.18 | Главные темы / Cобытия
Трещины на новой беговой дорожке стадиона "Труд" должны устранить (видео)

ПРОГРАММА "КСТАТИ" ОТ 19 ИЮЛЯ

19.07.18 | Раздел: Главные темы / Своими глазами / Телепередачи | Просмотров: 26 | Автор: Галина Процкая



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