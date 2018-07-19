РАДИОПРОЕКТ "ЭКОЛОГИЧНО"

Городское радио продолжает цикл программ «ЭкоЛогично»

Один раз в неделю мы рассказываем о безопасной изоляции радиоактивных отходов, о взаимосвязи экологии и здоровья, о мифах радиационной темы.

В пятницу, 20 июля, в сети проводного радиовещания Железногорска выйдет седьмая программа из цикла «ЭкоЛогично». В радиопередаче речь пойдет о мировой практике обращения с РАО. Своим опытом знакомства с зарубежными объектами поделится руководитель центра общественных и международных связей национального оператора по работе с радиоактивными отходами НИКИТА МЕДЯНЦЕВ.

Слушайте программу «ЭкоЛогично» 20 июля в 11 час 20 мин в сети городского радио. Будет познавательно!