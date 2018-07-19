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РАДИОПРОЕКТ "ЭКОЛОГИЧНО"

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20 июля на городском радио выйдет очередная программа из цикла "ЭкоЛогично"
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РАДИОПРОЕКТ "ЭКОЛОГИЧНО"

19.07.18 | Раздел: Главные темы / Cобытия | Просмотров: 22 | Автор: Галина Процкая

Городское радио продолжает цикл программ «ЭкоЛогично» 

Один раз в неделю мы рассказываем о безопасной изоляции радиоактивных отходов, о взаимосвязи экологии и здоровья, о мифах радиационной темы.  

В пятницу, 20 июля, в сети проводного радиовещания Железногорска выйдет седьмая программа из цикла «ЭкоЛогично». В радиопередаче  речь пойдет о мировой практике обращения с РАО. Своим опытом знакомства с зарубежными объектами поделится руководитель центра общественных и международных связей национального оператора по работе с радиоактивными отходами НИКИТА МЕДЯНЦЕВ.

Слушайте программу «ЭкоЛогично» 20 июля в 11 час 20 мин в сети городского радио. Будет познавательно!



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