РАДИОПРОЕКТ "ЭКОЛОГИЧНО"
19.07.18 | Раздел: Главные темы / Cобытия | Просмотров: 22 | Автор: Галина Процкая
Городское радио продолжает цикл программ «ЭкоЛогично»
Один раз в неделю мы рассказываем о безопасной изоляции радиоактивных отходов, о взаимосвязи экологии и здоровья, о мифах радиационной темы.
В пятницу, 20 июля, в сети проводного радиовещания Железногорска выйдет седьмая программа из цикла «ЭкоЛогично». В радиопередаче речь пойдет о мировой практике обращения с РАО. Своим опытом знакомства с зарубежными объектами поделится руководитель центра общественных и международных связей национального оператора по работе с радиоактивными отходами НИКИТА МЕДЯНЦЕВ.
Слушайте программу «ЭкоЛогично» 20 июля в 11 час 20 мин в сети городского радио. Будет познавательно!
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