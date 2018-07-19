Главная Сообщить новость Обратная связь Добавить в закладки
Регистрация Войти
АНОНС ГАЗЕТЫ "ГОРОД И ГОРОЖАНЕ"

АНОНС ГАЗЕТЫ "ГОРОД И ГОРОЖАНЕ"
19.07.18 | Главные темы / Cобытия
Читайте сегодня в свежем выпуске газеты «Город и горожане»
НОВОСТИ "ВРЕМЯ МЕСТНОЕ" ОТ 18 ИЮЛЯ

НОВОСТИ "ВРЕМЯ МЕСТНОЕ" ОТ 18 ИЮЛЯ
19.07.18 | Главные темы / Cобытия / Телепередачи
НОВОСТИ "ВРЕМЯ МЕСТНОЕ" ОТ 18 ИЮЛЯ
РЕМОНТ ПОД НАБЛЮДЕНИЕМ

РЕМОНТ ПОД НАБЛЮДЕНИЕМ
19.07.18 | Главные темы / Cобытия
Трещины на новой беговой дорожке стадиона "Труд" должны устранить (видео)
ВСЕ ФЛАГИ В ГОСТИ К НАМ!

ВСЕ ФЛАГИ В ГОСТИ К НАМ!
18.07.18 | Главные темы / Cобытия
В лагере «Орбита» стартовал 43-й сезон Красноярской летней школы для одаренных
ВЕДЕТСЯ СЛЕДСТВИЕ

ВЕДЕТСЯ СЛЕДСТВИЕ
18.07.18 | Главные темы / Происшествия
В Железногорске продолжается разбирательство по делу капитана Росгвардии,

РЕМОНТ ПОД НАБЛЮДЕНИЕМ

19.07.18 | Раздел: Главные темы / Cобытия | Просмотров: 11 | Автор: Галина Процкая

Трещины на новой беговой дорожке стадиона "Труд" должны устранить 

Мария Калинина, Ольга Аксенова



Нравится 0





Ваше Имя:   Ваш E-Mail:  

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent

Вопрос: Напишите ответ на пример словом: 2+5=
Ответ:


ПОХОЖИЕ СТАТЬИ:
ЦИРК ПРИЕХАЛ

ЦИРК ПРИЕХАЛ
13 июля 2018 | Раздел: Главные темы / Cобытия
Цирк-шапито восстановит асфальт возле Центра Досуга после гастролей (видео)
ДАНЬ ПАМЯТИ

ДАНЬ ПАМЯТИ
7 июля 2018 | Раздел: Главные темы / Cобытия
Под Железногорском открыли мемориальную доску в честь трагически погибшего полковника авиации Вакиля Замильевича Махмутова (видео)
НА "ДЮЙМОВОЧКУ" ПОЖАЛОВАЛИСЬ

НА "ДЮЙМОВОЧКУ" ПОЖАЛОВАЛИСЬ
25 июня 2018 | Раздел: Главные темы / Cобытия
В Железногорске родители пожалуются в прокуратуру на детский сад (видео)
МУНДИАЛЬ НА КЛУМБАХ

МУНДИАЛЬ НА КЛУМБАХ
22 июня 2018 | Раздел: Главные темы / Cобытия
В Железногорске из 50 тысяч цветов создают кубок Чемпионата мира по футболу (видео)

КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ

Дороги, в новости: ДОРОЖНЫЙ РЕМОНТ
Дороги, в новости: ДОРОЖНЫЙ РЕМОНТ
Желе, в новости: ЦИРК ПРИЕХАЛ

АФИША ГОРОДА

музей железногорска
центр досуга
железногорский театр оперетты
железногорский парк им. Кирова

СЛУЖБА 112

РЕКЛАМА

ПОГОДА

ПОПУЛЯРНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ

ВСЕ ФЛАГИ В ГОСТИ К НАМ! НА ПОСТ ГУБЕРНАТОРА КИПИТ РАБОТА ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА ОТВЕТСТВЕННЫЙ ПОСТ КОНЕЦ ПУТИ

АРХИВ ПУБЛИКАЦИЙ

«    Июль 2018    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031 
Июль 2018 (83)
Июнь 2018 (119)
Май 2018 (118)
Апрель 2018 (121)
Март 2018 (109)
Февраль 2018 (113)
Copyright © 2018 tv.k26.ru | свежее телевидение и радио
© Перепечатка материалов и использование их в любой форме, в том числе и в электронных СМИ, возможны только с письменного разрешения администрации МП "Инфоцентр".