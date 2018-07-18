ВЕДЕТСЯ СЛЕДСТВИЕ

В Железногорске продолжается разбирательство по делу капитана Росгвардии, который избил двух горожан

Напомним, инцидент произошел 6 июля на парковке возле 30 дома по Восточной, происходящее частично зафиксировал видеорегистратор подъехавшей машины. Также о происшествии в социальных сетях рассказал пострадавший Михаил. Конфликт между соседями привел к тому, что военный офицер части 3377 нанес несколько ударов в лицо 55-летней женщине и ее сыну.

Михаил говорит, в этой ситуации много обстоятельств, на которые недостает ответов. По словам молодого человека, сотрудники полиции, прибывшие на место драки, к потерпевшим отнеслись не особенно сочувственно, при этом дружественно пожимали руки капитану. Затем врачи перепутали дату и время обращения к ним пострадавших.

После заявления в полицию, по словам Михаила, к нему лишь один раз приходил участковый. Больше с семьей никто не связывался. Как идет расследование, парень тоже не знает. Известно, что делом занимается военная прокуратура.

В пресс-службе Красноярского соединения Сибирского округа Росгвардии корреспонденту "Свежего ТВ" не удалось узнать, как продвигается дело. Телефон не отвечал. А вот "главный герой" конфликта - капитан Росгвардии Павел на звонок журналиста ответил следующее:



- Мне запретили комментировать эту ситуацию! У нас есть пресс-служба, и мне строго-настрого запретили контакты и раъяснять эту ситуацию!

По словам Михаила, капитан пытался извиниться перед семьей, предлагал пойти на примирение. Но потерпевшие отказались. Михаил ждет для обидчика справедливого наказания.

Фото: ЧП Железногорск