В ЗОНУ БЕДСТВИЯ

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17.07.18 | Раздел: Главные темы / Cобытия | Просмотров: 24 | Автор: Галина Процкая

Курсанты Академии направлены в Забайкальский край для устранения последствий подтопления

С 9 июля на территории Забайкальского края введен режим чрезвычайной ситуации, вызванной сложной паводковой обстановкой. В целях наращивания сил и средств для ликвидации последствий паводка в подтопленных районах по распоряжению Сибирского регионального центра МЧС России вылетела аэромобильная группировка Сибирской пожарно-спасательной академии ГПС МЧС России, укомплектованная всем необходимым имуществом, в том числе плавсредствами.

По последним данным на территории края наблюдается устойчивая стабилизация паводковой обстановки. Для ликвидации последствий в подтопленных районах задействована группировка сил и средств РСЧС. Всего на ликвидацию последствий стихии привлечено более 1300 человек и 382 единицы техники, из них 51 плавсредство.

22 курсанта и 2 офицера, имеющие квалификацию «Спасатель», направлены авиационным транспортом из красноярского аэропорта в Читу Забайкальского края. В течение дня группировка Академии прибудет к месту временной дислокации, где в кратчайшие сроки приступит к оказанию помощи пострадавшему от стихии населению.

Фото: sibpsa.ru



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