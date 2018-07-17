МОРОЖЕНОЕ ОТ U-ЛАЙКИ
17.07.18 | Раздел: Главные темы / Cобытия | Просмотров: 36 | Автор: Галина Процкая
В продажу поступило мороженое с символикой XXIX Всемирной зимней универсиады 2019 года
Фирменную продукцию производит ООО «Юнилевер Русь», владелец торговой марки «Инмарко», с которым Дирекция Студенческих игр заключила лицензионный договор.
Мороженое «Русский размах» выпускают в вафельных стаканчиках трех видов – ванильное, шоколадное и с шоколадной крошкой. На упаковке размещен символ Зимней универсиады-2019 – U-Лайка, демонстрирующая виды спорта предстоящих Студенческих игр.
Приобрести мороженое с талисманом XXIX Всемирной зимней универсиады 2019 года можно в фирменных киосках «Инмарко» по всей России.
Фото: krsk2019.ru
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