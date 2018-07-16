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КОРОЛЕВСТВО БЕРЕНДЕЯ

КОРОЛЕВСТВО БЕРЕНДЕЯ
16.07.18 | Главные темы / Cобытия
Железногорский ремесленник оформил дачу в стиле деревянного зодчества (видео)
ИЗ СОЧИ С ПОБЕДОЙ!

ИЗ СОЧИ С ПОБЕДОЙ!
16.07.18 | Главные темы / Cобытия
Железногорские танцоры стали победителями престижных турниров (видео)
ДОРОЖНЫЙ ЭКСПЕРИМЕНТ

ДОРОЖНЫЙ ЭКСПЕРИМЕНТ
16.07.18 | Главные темы / Cобытия
На трассе "Красноярск – Железногорск" прошел эксперимент по испытанию
ОСВЯЩЕНИЕ ХРАМА В ПОДГОРНОМ

ОСВЯЩЕНИЕ ХРАМА В ПОДГОРНОМ
16.07.18 | Главные темы / Cобытия
В поселке Подгорный архиерейским чином освящен храм Воскресения Христова
ПРОГУЛКИ С ОНКОЛОГОМ

ПРОГУЛКИ С ОНКОЛОГОМ
16.07.18 | Главные темы / Cобытия
19 июля в парке пройдет очередная лекция проекта "Прогулки с онкологом"

КОРОЛЕВСТВО БЕРЕНДЕЯ

16.07.18 | Раздел: Главные темы / Cобытия | Просмотров: 21 | Автор: Галина Процкая

Железногорский ремесленник оформил дачу в стиле деревянного зодчества

Татьяна Зимина, Ольга Аксенова



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