ДОРОЖНЫЙ ЭКСПЕРИМЕНТ

На трассе "Красноярск – Железногорск" прошел эксперимент по испытанию светодиодных светильников

В течение недели специалисты "КрУДор" сделают выводы, соответствуют ли их параметры заявленным характеристикам.

Напомним, в июне прошлого года в полевых испытаниях приняли участие шесть фирм. Представитель каждого производителя установил на трассе по три светодиодных светильника, чтобы доказать свои конкурентные преимущества.

Начальник отдела эксплуатации автодорог и безопасности дорожного движения "КрУДор" Дмитрий Яцунов:

"Идея провести такой эксперимент пришла случайно. К нам часто обращаются представители производителей оборудования и рекламируют свою продукцию, позиционируя себя как самого лучшего на рынке. Мы пообщались и поняли, что всё это нам уже рассказывали и не один раз. На слово решили не верить, а предложили доказать на практике – и не зря! Одна фирма уже сошла с дистанции".

Технические параметры специалисты замеряли исходя из требований ГОСТ. Интересно было сравнить не только стоимость оборудования, потребляемую мощность и надежность, но и распределение освещения по дорожному покрытию, защищенность прибора от влаги и даже восприятие водителя.

Заместитель руководителя Управления автомобильных дорог по Красноярскому краю Виктор Сабинин:

"Ртутьсодержащие лампы, которые традиционно использовались для освещения автодорог, уходят в прошлое. Им на смену приходит новое светодиодное оборудование. Чтобы шагать в ногу со временем надо разобраться, насколько новые технологии лучше и эффективнее прежних".

После подведения итогов эксперимента "КрУДор", как заказчик работ на объектах строительства и ремонта автомобильных дорог, сможет рекомендовать подрядчикам использовать те или иные светильники. В частности, это будет сделано при освещении развязки «Тихие зори», а также в ходе реконструкции участка автодороги Красноярск - Солонцы, которая будет проведена в течение двух лет в рамках федерального проекта "Безопасные и качественные дороги".

По информации КГКУ "Управление автомобильных дорог по Красноярскому краю"