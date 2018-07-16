ОСВЯЩЕНИЕ ХРАМА В ПОДГОРНОМ

В поселке Подгорный архиерейским чином освящен храм Воскресения Христова

15 июля митрополит Красноярский и Ачинский Пантелеимон совершил чин освящения и первую Божественную литургию в храме Воскресения Христова в поселке Подгорный.

Его Высокопреосвященству сослужили настоятель Иоанно-Предтеченского храма Красноярска протоиерей Николай Ши-кэ-мин, настоятель железногорского Михаило-Архангельского собора митрофорный протоиерей Анатолий Кизюн, настоятель Воскресенского храма протоиерей Сергий Белин, а также священство Красноярской епархии.

По окончании Литургии вокруг стен Воскресенского храма прошел праздничный Крестный ход с хоругвями и иконами.

По завершению Крестного хода началась торжественная церемония вручения Патриарших и епархиальных наград. Владыка Пантелеимон тепло поздравил клириков и мирян, внесших вклад в строительство и благоукрашение новоосвященного храма.

По окончании чествования Владыка Пантелеимон обратился к пастве со словом проповеди.

Фото: kerpc.ru