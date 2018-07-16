ПРОГУЛКИ С ОНКОЛОГОМ

В парке пройдет очередная лекция проекта "Прогулки с онкологом"

Первая лекция прошла 12 июля по теме "Рак легкого – факторы риска и профилактика" с участием кандидата медицинских наук, онколога-хирурга Красноярского краевого онкодиспансера Алексея Крата.

19 июля в горожанами встретится Марина Комлева - кандидат медицинских наук, онколог, зав. отделением профилактики и реабилитации Красноярского краевого онкодиспансера. Она прочтет лекцию "Рак молочной железы"

Программа проекта "Прогулки с онкологом":

26 ииюля "Ранняя профилактика онкологических заболеваний мочеполовой системы"

Ольга Тоначева - заслуженный врач России, заведующий отделением онколоурологии Красноярского краевого онкодиспансера.

2 августа "Профилактика и ранняя диагностика при заболеваниях толстого кишечника"

Григорий Булыгин - онколог-хирург Красноярского краевого онкодиспансера.

16 августа "Основные факторы, способствующие появлению злокачественных новообразований и их профилактика"

Андрей Модестов - кандидат медицинских наук, главный врач Красноярского краевого онкодиспансера.

30 августа "Заболевания рака кожи, меланома и их профилактика"

Эдуард Семенов - кандидат медицинских наук, онколог-хирург дневного стационара Красноярского краевого онкодиспансера

Начало всех лекций в 18.30. Встреча состоится в парке на площадке Собольки.

Организаторы проекта:

Администрация ЗАТО г.Железногорск

Центр паллиативной помощи -хоспис им. Василия и Зои Стародубцевых г. Железногорска

КГБУЗ «Красноярский краевой клинический онкологический диспансер им. А.И. Крыжановского»

ФГБУЗ Клиническая больница №51 ФМБА России

Парк культуры и отдыха им. С.М. Кирова