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ПРОГУЛКИ С ОНКОЛОГОМ
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19 июля в парке пройдет очередная лекция проекта "Прогулки с онкологом"

ПРОГУЛКИ С ОНКОЛОГОМ

16.07.18 | Раздел: Главные темы / Cобытия | Просмотров: 34 | Автор: Галина Процкая

В парке пройдет очередная лекция проекта "Прогулки с онкологом" 

Первая лекция прошла 12 июля по теме "Рак легкого – факторы риска и профилактика" с участием кандидата медицинских наук, онколога-хирурга Красноярского краевого онкодиспансера Алексея Крата.

19 июля в горожанами встретится Марина Комлева - кандидат медицинских наук, онколог, зав. отделением профилактики и реабилитации Красноярского краевого онкодиспансера. Она прочтет лекцию "Рак молочной железы"
Программа проекта "Прогулки с онкологом":
26 ииюля "Ранняя профилактика онкологических заболеваний мочеполовой системы"
Ольга Тоначева - заслуженный врач России, заведующий отделением онколоурологии Красноярского краевого онкодиспансера.

2 августа "Профилактика и ранняя диагностика при заболеваниях толстого кишечника"
Григорий Булыгин - онколог-хирург Красноярского краевого онкодиспансера.

16 августа "Основные факторы, способствующие появлению злокачественных новообразований и их профилактика"
Андрей Модестов - кандидат медицинских наук, главный врач Красноярского краевого онкодиспансера.

30 августа "Заболевания рака кожи, меланома и их профилактика"
Эдуард Семенов - кандидат медицинских наук, онколог-хирург дневного стационара Красноярского краевого онкодиспансера
Начало всех лекций в 18.30. Встреча состоится в парке на площадке Собольки.
Организаторы проекта:
Администрация ЗАТО г.Железногорск
Центр паллиативной помощи -хоспис им. Василия и Зои Стародубцевых г. Железногорска
КГБУЗ «Красноярский краевой клинический онкологический диспансер им. А.И. Крыжановского»
ФГБУЗ Клиническая больница №51 ФМБА России
Парк культуры и отдыха им. С.М. Кирова



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