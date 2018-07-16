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НОВОСТИ "ВРЕМЯ МЕСТНОЕ" ОТ 13 ИЮЛЯ

НОВОСТИ "ВРЕМЯ МЕСТНОЕ" ОТ 13 ИЮЛЯ
16.07.18 | Главные темы / Cобытия / Телепередачи
НОВОСТИ "ВРЕМЯ МЕСТНОЕ" ОТ 13 ИЮЛЯ
С НОВОСЕЛЬЕМ!

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13.07.18 | Главные темы / Cобытия
В Железногорске бюджетникам выдали служебные квартиры (видео)
ЦИРК ПРИЕХАЛ

ЦИРК ПРИЕХАЛ
13.07.18 | Главные темы / Cобытия
Цирк-шапито восстановит асфальт возле Центра Досуга после гастролей (видео)
ЛОГИЧНОЕ ПРОДОЛЖЕНИЕ

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Экс-глава Железногорска Вадим Медведев перешёл на работу в Правительство РФ
СДЕЛАЙ ГОРОД ЧИЩЕ!

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13.07.18 | Главные темы / Cобытия
20 июля пройдет субботник по очистке береговых полос Кантатского водохранилища

НОВОСТИ "ВРЕМЯ МЕСТНОЕ" ОТ 13 ИЮЛЯ

16.07.18 | Раздел: Главные темы / Cобытия / Телепередачи | Просмотров: 5 | Автор: Галина Процкая



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