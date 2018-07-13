С НОВОСЕЛЬЕМ!

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13.07.18 | Раздел: Главные темы / Cобытия | Просмотров: 27 | Автор: Галина Процкая
В Железногорске бюджетникам выдали служебные квартиры
Татьяна Зимина, Игорь Мусанов
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