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13.07.18 | Раздел: Главные темы / Cобытия | Просмотров: 44 | Автор: Галина Процкая

Экс-глава Железногорска Вадим Медведев перешёл на работу в Правительство РФ

Вадим Медведев возглавил департамент в министерстве науки и высшего образования РФ.

Как отметил в беседе с корреспондентом НИА-Красноярск Вадим Медведев:

«Это логичное продолжение моей работы. Я буду заниматься развитием наукоградов».

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова на заседании Правительства заявляла, что одним из важнейших направлений вновь созданного министерства является развитие центров науки и высоких технологий, государственных научных центров и наукоградов в стране.

Именно это направление и поручили бывшему главе одного из блестящих наукоградов страны – Железногорска. Курировать это направление в министерстве будет бывший руководитель Вадима Медведева в Роскосмосе, бывший глава Госкорпорации Роскосмос Игорь Комаров, назначенный распоряжением Правительств РФ на должность замминистра науки и высшего образования РФ с 10 июля текущего года.

Напомним, главой министерства науки и высшего образования РФ является красноярец Михаил Котюков.

Отметим, Железногорск является инновационной столицей Красноярского края, на градообразующих предприятиях территории – ГХК и АО «ИСС» развиваются высокотехнологичные производства. Уровень образования в ЗАТО позволяет выпускникам получать высокие баллы по разным предметам ЕГЭ и поступать в столичные вузы. А недавно Железногорск получил статус ТОСЭР (Территории опережающего социально-экономического развития).

Источник: zato26.org



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