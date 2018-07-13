ЛОГИЧНОЕ ПРОДОЛЖЕНИЕ

Экс-глава Железногорска Вадим Медведев перешёл на работу в Правительство РФ

Вадим Медведев возглавил департамент в министерстве науки и высшего образования РФ.

Как отметил в беседе с корреспондентом НИА-Красноярск Вадим Медведев:

«Это логичное продолжение моей работы. Я буду заниматься развитием наукоградов».

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова на заседании Правительства заявляла, что одним из важнейших направлений вновь созданного министерства является развитие центров науки и высоких технологий, государственных научных центров и наукоградов в стране.

Именно это направление и поручили бывшему главе одного из блестящих наукоградов страны – Железногорска. Курировать это направление в министерстве будет бывший руководитель Вадима Медведева в Роскосмосе, бывший глава Госкорпорации Роскосмос Игорь Комаров, назначенный распоряжением Правительств РФ на должность замминистра науки и высшего образования РФ с 10 июля текущего года.

Напомним, главой министерства науки и высшего образования РФ является красноярец Михаил Котюков.

Отметим, Железногорск является инновационной столицей Красноярского края, на градообразующих предприятиях территории – ГХК и АО «ИСС» развиваются высокотехнологичные производства. Уровень образования в ЗАТО позволяет выпускникам получать высокие баллы по разным предметам ЕГЭ и поступать в столичные вузы. А недавно Железногорск получил статус ТОСЭР (Территории опережающего социально-экономического развития).

Источник: zato26.org