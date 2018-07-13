СДЕЛАЙ ГОРОД ЧИЩЕ!

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13.07.18 | Раздел: Главные темы / Cобытия | Просмотров: 33 | Автор: Галина Процкая

20 июля пройдет субботник по очистке береговых полос Кантатского водохранилища

Социально-экологический проект «Чистый берег» реализуется на территории ЗАТО Железногорск при поддержке Общественного Совета Госкорпорации «Росатом» и Всероссийской Общественной организации «Зеленый Крест».

Основной целью акции станет привлечение граждан к экологическим проблемам и увеличение ответственности населения за места отдыха.

Администрация Железногорска приглашает горожан принять участие в субботнике. Сделаем вместе город красивым!
Сбор участников акции 20 июля в 14-00 на территории зоны отдыха по пр. Ленинградский (под путепроводом - ул. 60 лет ВЛКСМ).



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