СДЕЛАЙ ГОРОД ЧИЩЕ!
13.07.18 | Раздел: Главные темы / Cобытия | Просмотров: 33 | Автор: Галина Процкая
20 июля пройдет субботник по очистке береговых полос Кантатского водохранилища
Социально-экологический проект «Чистый берег» реализуется на территории ЗАТО Железногорск при поддержке Общественного Совета Госкорпорации «Росатом» и Всероссийской Общественной организации «Зеленый Крест».
Основной целью акции станет привлечение граждан к экологическим проблемам и увеличение ответственности населения за места отдыха.
Администрация Железногорска приглашает горожан принять участие в субботнике. Сделаем вместе город красивым!
Сбор участников акции 20 июля в 14-00 на территории зоны отдыха по пр. Ленинградский (под путепроводом - ул. 60 лет ВЛКСМ).
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