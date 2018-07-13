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РАДИОПРОЕКТ "ЭКОЛОГИЧНО"

РАДИОПРОЕКТ "ЭКОЛОГИЧНО"
13.07.18 | Главные темы / Cобытия
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РАДИОПРОЕКТ "ЭКОЛОГИЧНО"

13.07.18 | Раздел: Главные темы / Cобытия | Просмотров: 24 | Автор: Галина Процкая

Городское радио продолжает цикл программ «ЭкоЛогично» 

Один раз в неделю мы рассказываем о безопасной изоляции радиоактивных отходов, о взаимосвязи экологии и здоровья, о мифах радиационной темы.  

Сегодня в сети проводного радиовещания Железногорска выйдет шестая программа из цикла "ЭкоЛогично". 

11 июля исполнилось ровно 7 лет со дня создания в России Национального оператора по обращению с радиоактивными отходами. НО РАО за эти годы наработало огромный опыт в сфере хранения и изоляции радиоактивных отходов. В своей работе по обращению с РАО Россия опирается на опыт других стран. Франция стала одним из примеров территории грамотного и безопасного обращения с РАО.

Руководитель проектов ФГУП «НО РАО» Яна Маркина рассказала о партнерстве с французским оператором ANDRA.

Радиопрограмму "ЭкоЛогично" слушайте здесь:



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