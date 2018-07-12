ДРАМА НА ОЗЕРЕ

Полицейские отдельной роты патрульно-постовой службы МУ МВД России по ЗАТО г. Железногорск спасли 73-летнего пенсионера, который перевернулся во время рыбалки

Около 8 утра в дежурную часть полиции от очевидцев поступило сообщение о том, что в городском озере перевернулась лодка с рыбаком. На место происшествия незамедлительно выехал ближайший автопатруль ППСП.

Лейтенант полиции Денис Калюжный и младший лейтенант полиции Вячеслав Мазнев обнаружили, что в 200 метрах от берега находится перевернутая лодка, за которую держится обессилевший пострадавший.

Стражи порядка незамедлительно приняли решение добраться до утопающего вплавь. Когда они оказались у перевернутой лодки, выяснилось, что пенсионер при падении запутался в рыболовной леске и не может освободиться самостоятельно. Пожилой мужчина замерз и потерял много сил.

Вячеслав Мазнев под водой освободил пострадавшего от лески. Денис Калюжный перевернул лодку, сел на весла, а его коллега удерживал рыбака над водой. Полицейские вместе с пострадавшим добрались до берега, где он был передан медикам. В настоящее время жизни и здоровью спасенного мужчины ничего не угрожает.

По информации МУ МВД России по ЗАТО г.Железногорск