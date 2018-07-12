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КРУГЛОСУТОЧНАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

12.07.18 | Раздел: Главные темы / Cобытия | Просмотров: 38 | Автор: Галина Процкая

Муниципальным предприятием «Городская телефонная сеть» установлены камеры видеонаблюдения в разных точках Железногорска

Камеры работают круглосуточно и транслируют происходящее в режиме реального времени в пакете «Город» цифрового кабельного ТВ МП "ГТС", а также на официальном сайте МП «ГТС» www.k26.ru.

Благодаря камерам видеонаблюдения можно оценить дорожную обстановку в городе, стать свидетелем ярких мероприятий, которые происходят в Железногорске. Камеры, установленные на Дамбе 1 и Дамбе 2, позволят насладиться прекрасными видами на городское озеро.

В настоящее время камеры установлены:

1. Площадь Решетнева
2. Площадь Победы
3. Проспект Курчатова (кольцо)
4. Площадь Ленина
5. Площадь Ракушка
6. Площадь Центра Досуга
7. Площадь Королева
8. Городское озеро Дамба 1
9. Городское озеро Дамба 2

10. Детский городок п.Подгорный

Смотреть трансляцию с камер города могут Абоненты цифрового кабельного телевидения МП "ГТС" на каналах с 305 по 315, а также на официальном сайте МП «ГТС» www.k26.ru.



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