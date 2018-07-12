КРУГЛОСУТОЧНАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ
Муниципальным предприятием «Городская телефонная сеть» установлены камеры видеонаблюдения в разных точках Железногорска
Камеры работают круглосуточно и транслируют происходящее в режиме реального времени в пакете «Город» цифрового кабельного ТВ МП "ГТС", а также на официальном сайте МП «ГТС» www.k26.ru.
Благодаря камерам видеонаблюдения можно оценить дорожную обстановку в городе, стать свидетелем ярких мероприятий, которые происходят в Железногорске. Камеры, установленные на Дамбе 1 и Дамбе 2, позволят насладиться прекрасными видами на городское озеро.
В настоящее время камеры установлены:
1. Площадь Решетнева
2. Площадь Победы
3. Проспект Курчатова (кольцо)
4. Площадь Ленина
5. Площадь Ракушка
6. Площадь Центра Досуга
7. Площадь Королева
8. Городское озеро Дамба 1
9. Городское озеро Дамба 2
10. Детский городок п.Подгорный
Смотреть трансляцию с камер города могут Абоненты цифрового кабельного телевидения МП "ГТС" на каналах с 305 по 315, а также на официальном сайте МП «ГТС» www.k26.ru.