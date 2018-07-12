СПАСИБО ЗА СЫНА!
12.07.18 | Раздел: Главные темы / Cобытия | Просмотров: 37 | Автор: Галина Процкая
Глава ЗАТО г. Железногорск Игорь Куксин вручил благодарственное письмо Елене Ливериевне и Сергею Васильевичу Соколовским за воспитание сына Романа, внесшего вклад в укрепление обороны страны, охрану воздушных рубежей Российской Федерации
На днях на имя Главы города поступило ходатайство от командира войсковой части 58133-15 г.Кызыл, в котором он просит выразить слова благодарности за достойное воспитание военнослужащего радиотехнических войск Романа Соколовского.
– Передаю слова признательности и благодарности за воспитание сына. Роман стал настоящим защитником Отечества, - обратился Глава Игорь Куксин. - Все самое лучшее начинается с семьи. Уверен, имея такую поддержку, Роман сможет добиться новых успехов и реализовать все задуманное.
В планах у Романа продолжить обучение в ВУЗе Красноярска, сообщает муниципальный портал.
ПОХОЖИЕ СТАТЬИ:
14 марта 2018 | Раздел: Главные темы / Cобытия15 марта в программе "Кстати" примет участие Глава ЗАТО Железногорск Игорь Куксин
5 сентября 2017 | Раздел: Главные темы / CобытияМать солдата-срочника из Железногорска Ларису Гуторову нагрдил глава администрации ЗАТО г. Железногорск Сергей Пешков
22 февраля 2018 | Раздел: CобытияПоздравление и.о. главы ЗАТО Железногорск Игоря Куксина и главы администрации Сергея Пешкова с Днём защитника Отечества
7 марта 2018 | Раздел: Главные темы / CобытияГлава ЗАТО г.Железногорск Игорь Куксин поздравил горожанок с Международным женским днем 8 Марта
КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ
Житель, в новости: ОТВЕТИТ ПО ЗАКОНУ
Сан4о, в новости: ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА
Марина, в новости: НА ПОСТ ГУБЕРНАТОРА
Из прошлого, в новости: НА ПОСТ ГУБЕРНАТОРА
Александр, в новости: НА ПОСТ ГУБЕРНАТОРА