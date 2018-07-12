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СПАСИБО ЗА СЫНА!

12.07.18 | Раздел: Главные темы / Cобытия | Просмотров: 37 | Автор: Галина Процкая

Глава ЗАТО г. Железногорск Игорь Куксин вручил благодарственное письмо Елене Ливериевне и Сергею Васильевичу Соколовским за воспитание сына Романа, внесшего вклад в укрепление обороны страны, охрану воздушных рубежей Российской Федерации

На днях на имя Главы города поступило ходатайство от командира войсковой части 58133-15 г.Кызыл, в котором он просит выразить слова благодарности за достойное воспитание военнослужащего радиотехнических войск Романа Соколовского.

– Передаю слова признательности и благодарности за воспитание сына. Роман стал настоящим защитником Отечества, - обратился Глава Игорь Куксин. - Все самое лучшее начинается с семьи. Уверен, имея такую поддержку, Роман сможет добиться новых успехов и реализовать все задуманное.


В планах у Романа продолжить обучение в ВУЗе Красноярска, сообщает муниципальный портал.



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