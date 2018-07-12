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ПРОГРАММА "КСТАТИ" ОТ 12 ИЮЛЯ

ПРОГРАММА "КСТАТИ" ОТ 12 ИЮЛЯ
12.07.18 | Главные темы / Cобытия / Телепередачи
Гость студии - прокурор ЗАТО г.Железногорск Олег Николаевич Пугач
КРУГЛОСУТОЧНАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

КРУГЛОСУТОЧНАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ
12.07.18 | Главные темы / Cобытия
«Городская телефонная сеть» установила камеры видеонаблюдения в разных точках
ДРАМА НА ОЗЕРЕ

ДРАМА НА ОЗЕРЕ
12.07.18 | Главные темы / Происшествия
Сотрудники железногорской полиции спасли утопающего 73-летнего рыбака
СПАСИБО ЗА СЫНА!

СПАСИБО ЗА СЫНА!
12.07.18 | Главные темы / Cобытия
Глава ЗАТО вручил благодарственное письмо семье Соколовских
НОВОСТИ "ВРЕМЯ МЕСТНОЕ" ОТ 11 ИЮЛЯ

НОВОСТИ "ВРЕМЯ МЕСТНОЕ" ОТ 11 ИЮЛЯ
12.07.18 | Главные темы / Cобытия
НОВОСТИ "ВРЕМЯ МЕСТНОЕ" ОТ 11 ИЮЛЯ

НОВОСТИ "ВРЕМЯ МЕСТНОЕ" ОТ 11 ИЮЛЯ

12.07.18 | Раздел: Главные темы / Cобытия | Просмотров: 52 | Автор: Галина Процкая



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