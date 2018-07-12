Главная Сообщить новость Обратная связь Добавить в закладки
Регистрация Войти
ПРОГРАММА "КСТАТИ" ОТ 12 ИЮЛЯ

ПРОГРАММА "КСТАТИ" ОТ 12 ИЮЛЯ
12.07.18 | Главные темы / Cобытия / Телепередачи
Гость студии - прокурор ЗАТО г.Железногорск Олег Николаевич Пугач
КРУГЛОСУТОЧНАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

КРУГЛОСУТОЧНАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ
12.07.18 | Главные темы / Cобытия
«Городская телефонная сеть» установила камеры видеонаблюдения в разных точках
ДРАМА НА ОЗЕРЕ

ДРАМА НА ОЗЕРЕ
12.07.18 | Главные темы / Происшествия
Сотрудники железногорской полиции спасли утопающего 73-летнего рыбака
СПАСИБО ЗА СЫНА!

СПАСИБО ЗА СЫНА!
12.07.18 | Главные темы / Cобытия
Глава ЗАТО вручил благодарственное письмо семье Соколовских
НОВОСТИ "ВРЕМЯ МЕСТНОЕ" ОТ 11 ИЮЛЯ

НОВОСТИ "ВРЕМЯ МЕСТНОЕ" ОТ 11 ИЮЛЯ
12.07.18 | Главные темы / Cобытия
НОВОСТИ "ВРЕМЯ МЕСТНОЕ" ОТ 11 ИЮЛЯ

ПОСТ ПРИНЯЛ

12.07.18 | Раздел: Главные темы / Cобытия | Просмотров: 105 | Автор: Галина Процкая

Личному составу железногорской полиции был представлен новый руководитель 

Майор внутренней службы Евгений Николаевич Гулак приказом начальника Главка назначен на должность помощника начальника-начальника отделения (по работе с личным составом) Межмуниципального управления МВД России по ЗАТО г. Железногорск.

Евгений Николаевич – уроженец Новосёлово Красноярского края. В 2006 году окончил Сибирский юридический институт МВД России. С августа 2006 года проходил службу на различных должностях в Отделе профессиональной подготовки УРЛС ГУ МВД России по Красноярскому краю.

За период службы в органах внутренних дел неоднократно поощрялся руководством ГУ МВД России по Красноярскому краю, имеет две благодарности Министра внутренних дел Российской Федерации. Награжден медалями «За отличие в службе» III и II степени, нагрудными знаками «За верность долгу», «За отличную службу в МВД РФ».

На посту руководителя отделения по работе с личным составом Евгений Гулак сменил Сергея Ксензова, который почти 25 лет отдал службе в органах внутренних дел и в марте 2018 года вышел на пенсию.

По информации МУ МВД России по ЗАТО г.Железногорск



Нравится 0





Ваше Имя:   Ваш E-Mail:  

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent

Вопрос: Напишите ответ на пример словом: 4+2=
Ответ:


ПОХОЖИЕ СТАТЬИ:
СВЕЖЕЕ НАЗНАЧЕНИЕ

СВЕЖЕЕ НАЗНАЧЕНИЕ
7 июля 2014 | Раздел: Cобытия
••• Личному составу железногорского УМВД представили нового руководителя
КАДРОВЫЕ ПЕРЕСТАНОВКИ В ПОЛИЦИИ

КАДРОВЫЕ ПЕРЕСТАНОВКИ В ПОЛИЦИИ
4 июля 2014 | Раздел: Cобытия
••• В понедельник, 7 июля, заместитель начальника ГУ МВД России по Красноярскому краю Александр Кузнецов представит нового руководителя железногорской полиции
ПОСТ ПРИНЯЛ ТОЛСТИКОВ

ПОСТ ПРИНЯЛ ТОЛСТИКОВ
29 мая 2012 | Раздел: Cобытия
••• На должность начальника железногорского ОГИБДД назначен майор полиции Андрей Толстиков
ПЕРВЫЕ ПОЛИЦЕЙСКИЕ

ПЕРВЫЕ ПОЛИЦЕЙСКИЕ
17 июня 2011 | Раздел: Cобытия
••• В Железногорске появились первые полицейские

КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ

Житель, в новости: ОТВЕТИТ ПО ЗАКОНУ
Сан4о, в новости: ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА
Марина, в новости: НА ПОСТ ГУБЕРНАТОРА
Из прошлого, в новости: НА ПОСТ ГУБЕРНАТОРА
Александр, в новости: НА ПОСТ ГУБЕРНАТОРА

АФИША ГОРОДА

музей железногорска
центр досуга
железногорский театр оперетты
железногорский парк им. Кирова

СЛУЖБА 112

РЕКЛАМА

ПОГОДА

ПОПУЛЯРНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ

БОЛЕЕМ ЗА РОССИЮ ВМЕСТЕ! НА ПОСТ ГУБЕРНАТОРА КИПИТ РАБОТА ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА КОНЕЦ ПУТИ ОТВЕТСТВЕННЫЙ ПОСТ

АРХИВ ПУБЛИКАЦИЙ

«    Июль 2018    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031 
Июль 2018 (56)
Июнь 2018 (119)
Май 2018 (118)
Апрель 2018 (121)
Март 2018 (109)
Февраль 2018 (113)
Copyright © 2018 tv.k26.ru | свежее телевидение и радио
© Перепечатка материалов и использование их в любой форме, в том числе и в электронных СМИ, возможны только с письменного разрешения администрации МП "Инфоцентр".