ПОСТ ПРИНЯЛ

Личному составу железногорской полиции был представлен новый руководитель

Майор внутренней службы Евгений Николаевич Гулак приказом начальника Главка назначен на должность помощника начальника-начальника отделения (по работе с личным составом) Межмуниципального управления МВД России по ЗАТО г. Железногорск.

Евгений Николаевич – уроженец Новосёлово Красноярского края. В 2006 году окончил Сибирский юридический институт МВД России. С августа 2006 года проходил службу на различных должностях в Отделе профессиональной подготовки УРЛС ГУ МВД России по Красноярскому краю.

За период службы в органах внутренних дел неоднократно поощрялся руководством ГУ МВД России по Красноярскому краю, имеет две благодарности Министра внутренних дел Российской Федерации. Награжден медалями «За отличие в службе» III и II степени, нагрудными знаками «За верность долгу», «За отличную службу в МВД РФ».

На посту руководителя отделения по работе с личным составом Евгений Гулак сменил Сергея Ксензова, который почти 25 лет отдал службе в органах внутренних дел и в марте 2018 года вышел на пенсию.

По информации МУ МВД России по ЗАТО г.Железногорск