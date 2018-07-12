ОТКРОВЕННЫЙ РАЗГОВОР
11.07.18 | Раздел: Главные темы / Cобытия | Просмотров: 77 | Автор: Галина Процкая
Водители ПАТП пожаловались главе города на работу предприятия. Разговор состоялся на территории муниципального перевозчика.
Татьяна Зимина, Андрей Гаврилов
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