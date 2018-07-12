БЕГАТЬ ЗАПРЕЩЕНО!

На стадионе "Труд" началась заливка резинового покрытия беговой дорожки

Поскольку резине требуется время, чтобы застыть, и на неё пока ни в коем случае нельзя наступать, до 16 июля стадион полностью закрыт для посещений.

Управление физической культуры и спорта и МАУ "КОСС" убедительно просят всех спортсменов и любителей активного отдыха временно бегать в других местах, чтобы ремонт завершился с желаемым результатом и впредь занятия спортом были приятными и безопасными.

Напомним, дорожку не приводили в порядок почти 10 лет, покрытие во многих местах пришло в полную негодность. Средства на ремонт выделены из городского бюджета, работы должны быть завершены ко Дню города.

Текст: София Белобровка