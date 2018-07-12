БЕГАТЬ ЗАПРЕЩЕНО!
11.07.18 | Раздел: Главные темы / Cобытия | Просмотров: 44 | Автор: Галина Процкая
На стадионе "Труд" началась заливка резинового покрытия беговой дорожки
Поскольку резине требуется время, чтобы застыть, и на неё пока ни в коем случае нельзя наступать, до 16 июля стадион полностью закрыт для посещений.
Управление физической культуры и спорта и МАУ "КОСС" убедительно просят всех спортсменов и любителей активного отдыха временно бегать в других местах, чтобы ремонт завершился с желаемым результатом и впредь занятия спортом были приятными и безопасными.
Напомним, дорожку не приводили в порядок почти 10 лет, покрытие во многих местах пришло в полную негодность. Средства на ремонт выделены из городского бюджета, работы должны быть завершены ко Дню города.
Текст: София Белобровка
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