Главная Сообщить новость Обратная связь Добавить в закладки
Регистрация Войти
ПРОГРАММА "КСТАТИ" ОТ 12 ИЮЛЯ

ПРОГРАММА "КСТАТИ" ОТ 12 ИЮЛЯ
12.07.18 | Главные темы / Cобытия / Телепередачи
Гость студии - прокурор ЗАТО г.Железногорск Олег Николаевич Пугач
КРУГЛОСУТОЧНАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

КРУГЛОСУТОЧНАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ
12.07.18 | Главные темы / Cобытия
«Городская телефонная сеть» установила камеры видеонаблюдения в разных точках
ДРАМА НА ОЗЕРЕ

ДРАМА НА ОЗЕРЕ
12.07.18 | Главные темы / Происшествия
Сотрудники железногорской полиции спасли утопающего 73-летнего рыбака
СПАСИБО ЗА СЫНА!

СПАСИБО ЗА СЫНА!
12.07.18 | Главные темы / Cобытия
Глава ЗАТО вручил благодарственное письмо семье Соколовских
НОВОСТИ "ВРЕМЯ МЕСТНОЕ" ОТ 11 ИЮЛЯ

НОВОСТИ "ВРЕМЯ МЕСТНОЕ" ОТ 11 ИЮЛЯ
12.07.18 | Главные темы / Cобытия
НОВОСТИ "ВРЕМЯ МЕСТНОЕ" ОТ 11 ИЮЛЯ

БЕГАТЬ ЗАПРЕЩЕНО!

11.07.18 | Раздел: Главные темы / Cобытия | Просмотров: 44 | Автор: Галина Процкая

На стадионе "Труд" началась заливка резинового покрытия беговой дорожки

Поскольку резине требуется время, чтобы застыть, и на неё пока ни в коем случае нельзя наступать, до 16 июля стадион полностью закрыт для посещений.

Управление физической культуры и спорта и МАУ "КОСС" убедительно просят всех спортсменов и любителей активного отдыха временно бегать в других местах, чтобы ремонт завершился с желаемым результатом и впредь занятия спортом были приятными и безопасными.

Напомним, дорожку не приводили в порядок почти 10 лет, покрытие во многих местах пришло в полную негодность. Средства на ремонт выделены из городского бюджета, работы должны быть завершены ко Дню города.

Текст: София Белобровка



Нравится 0





Ваше Имя:   Ваш E-Mail:  

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent

Вопрос: Напишите ответ на пример словом: 4+2=
Ответ:


ПОХОЖИЕ СТАТЬИ:
БОЛЬШОЙ РЕМОНТ

БОЛЬШОЙ РЕМОНТ
25 мая 2018 | Раздел: Главные темы / Cобытия
Ремонтные работы на стадионе "Труд" завершатся ко Дню города
ВСЕ ПО ГРАФИКУ

ВСЕ ПО ГРАФИКУ
6 сентября 2016 | Раздел: Главные темы / Cобытия
Установлено новое асфальтовое покрытие в 77 дворах Железногорска
ОБНОВЛЕНИЕ КО ДНЮ РОЖДЕНИЯ

ОБНОВЛЕНИЕ КО ДНЮ РОЖДЕНИЯ
27 июля 2016 | Раздел: Главные темы / Cобытия
В Железногорске завершен ремонт здания стадиона «Труд»
РЕМОНТ МНОГОСТРАДАЛЬНЫЙ

РЕМОНТ МНОГОСТРАДАЛЬНЫЙ
1 сентября 2014 | Раздел: Cобытия
••• 15 миллионов рублей потратят на ремонт улицы Южной

КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ

Житель, в новости: ОТВЕТИТ ПО ЗАКОНУ
Сан4о, в новости: ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА
Марина, в новости: НА ПОСТ ГУБЕРНАТОРА
Из прошлого, в новости: НА ПОСТ ГУБЕРНАТОРА
Александр, в новости: НА ПОСТ ГУБЕРНАТОРА

АФИША ГОРОДА

музей железногорска
центр досуга
железногорский театр оперетты
железногорский парк им. Кирова

СЛУЖБА 112

РЕКЛАМА

ПОГОДА

ПОПУЛЯРНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ

БОЛЕЕМ ЗА РОССИЮ ВМЕСТЕ! НА ПОСТ ГУБЕРНАТОРА КИПИТ РАБОТА ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА КОНЕЦ ПУТИ ОТВЕТСТВЕННЫЙ ПОСТ

АРХИВ ПУБЛИКАЦИЙ

«    Июль 2018    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031 
Июль 2018 (56)
Июнь 2018 (119)
Май 2018 (118)
Апрель 2018 (121)
Март 2018 (109)
Февраль 2018 (113)
Copyright © 2018 tv.k26.ru | свежее телевидение и радио
© Перепечатка материалов и использование их в любой форме, в том числе и в электронных СМИ, возможны только с письменного разрешения администрации МП "Инфоцентр".