ЭКОНОМНЫЙ РЕМОНТ
10.07.18 | Раздел: Главные темы / Cобытия | Просмотров: 40 | Автор: Галина Процкая
79 дворов благоустроят в этом году в Железногорске
В рамках проекта «Формирование комфортной городской среды» на 2018 год был запланирован ремонт в 70 дворах. За счет сэкономленных рублей в ходе аукциона в этом году дополнительно благоустроят ещё девять дворов:
ул. Григорьева, 6
ул. 60 лет ВЛКСМ, 6
ул. Комсомольская, 25
ул. Поселковая, 30
ул. Чапаева, 14
ул. Восточная, 35
ул. Школьная, 65
ул. Решетнева, 11
ул. Поселковая, 26
Также на сэкономленные средства во дворах по адресам ул. 60 лет ВЛКСМ 36 и пр. Ленинградский 93 будут выполнены дополнительные работы по замене асфальтового покрытия.
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