ЭКОНОМНЫЙ РЕМОНТ

79 дворов благоустроят в этом году в Железногорске

В рамках проекта «Формирование комфортной городской среды» на 2018 год был запланирован ремонт в 70 дворах. За счет сэкономленных рублей в ходе аукциона в этом году дополнительно благоустроят ещё девять дворов:

ул. Григорьева, 6

ул. 60 лет ВЛКСМ, 6

ул. Комсомольская, 25

ул. Поселковая, 30

ул. Чапаева, 14

ул. Восточная, 35

ул. Школьная, 65

ул. Решетнева, 11

ул. Поселковая, 26

Также на сэкономленные средства во дворах по адресам ул. 60 лет ВЛКСМ 36 и пр. Ленинградский 93 будут выполнены дополнительные работы по замене асфальтового покрытия.