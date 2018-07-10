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НАШИ НА ЭЛЬБРУСЕ!

10.07.18 | Раздел: Главные темы / Cобытия | Просмотров: 47 | Автор: Галина Процкая

Представители железногорского спутникостроительного предприятия АО "ИСС" покорили Эльбрус - самую высокую гору России (5642 метра над уровнем моря)

С места события железногорскому спортивному журналу "Молния", практически с вершины, рассказывает участница похода Ирина Белоглазова:

- Поход длился с 30 июня по 6 июля. Все дни жили на разных высотах: для акклиматизации сначала на 2500, потом - на 3800. Ходили до скал Ленца на акклиматизацию, дорога оказалась тяжелая, не все дошли до скал, потом были дни непогоды, жуткий ветер до 50 м/с, обильные осадки, снег, дождь, плохая видимость, туман, поэтому пришлось сократить программу с 9 дней до 6, так как хорошей погоды не предвиделось. В итоге, получили меньше акклиматизации.

И вот настала ночь, когда мы должны были выходить к вершине. Вышли в 11 вечера, видимость была плохая, темень ужасная. До вершины дошли за 12 часов. Заходили с северной стороны на восточную вершину. Многие колеги мне говорили, что там легко и тропа протоптана, а на самом деле были сугробы по пояс. 
Шли, шли, шли, сквозь снег, дождь, град, облака, видимость была нулевая, сугробы. Саша Шатов всю дорогу прокладывал тропу - молодец! Я по дороге прям засыпала, останавливалась, чтобы отдохнуть и засыпала, боролась с горной болезнью.

На вершине еле смогли флаг растянуть: очень сильно сдувало, буквально с ног сносило - очень тяжёлые условия.
У Саши сильно обгорело лицо, было тяжело дышать, поэтому он снял балаклаву, пытался дышать свежим воздухом, вот и обгорел.

Более подробно о приключениях на Эльбрусе мы обязательно расспросим ребят, когда они уже вернутся домой.

Источник: спортивный журнал "Молния" 



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