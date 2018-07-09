РАДИОПРОГРАММА ОТ 09 ИЮЛЯ

Сборная ГХК собрала урожай медалей на "Атомиаде - 2018"

14 июля в Железногорске пройдет Этап Кубка России по триатлону

НА СТАРТЕ ТРИАТЛОН

Дело об избиении железногорцев офицером ВС передано в военную прокуратуру

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Железногорцы жалуются на расписание городских автобусов (видео)

В железногорской полиции служит чемпион Сибири и Дальнего востока по футболу