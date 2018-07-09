СПОРТИВНЫЙ АЗАРТ

Сборная ГХК собрала урожай медалей на "Атомиаде - 2018"

Медальный счёт открыли пловцы: Александр Спирин завоевал золото, Олеся Брыксина - серебро. Следом копилку сборной ГХК пополнила серебряная медаль Татьяны Вазиховой в гиревом спорте.

В выходные дни мужская сборная по волейболу показала бронзовый результат. Как всегда, порадовали болельщиков футболисты команды "Енисей-ГХК", в пятый раз выиграв мини-футбольный турнир "атомных Олимпийских игр".

Напомним, в этом году Горно-химический комбинат отправил на "Атомиаду" самую большую в истории предприятия делегацию спортсменов - 56 человек (работники ГХК, ЗХО и НО РАО). Летняя спартакиада работников атомной энергетики, промышленности и науки проводится ежегодно среди организаций госкорпорации «Росатом», на этот раз она прошла в Новоуральске Свердловской области 4-9 июля. Спортсмены-атомщики защищали честь предприятия практически во всех видах, кроме бадминтона: баскетбол (мужчины), волейбол (мужчины), гиревой спорт, дартс, легкая атлетика, настольный теннис, мини-футбол, плавание, троеборье ГТО.

Текст: София Белобровка