НА СТАРТЕ ТРИАТЛОН

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09.07.18 | Раздел: Главные темы / Cобытия / Спорт | Просмотров: 36 | Автор: Галина Процкая

14 июля в Железногорске пройдет Этап Кубка России по триатлону

15 июля стартует Открытый чемпионат и первенство края по акватлону. Организаторы пригласили более двухсот участников из разных регионов страны. На старт выйдут профессиональные спортсмены и любители. В первый день участники по традиции будут состязаться в трех дисциплинах: плавание, велогонка, бег. Во второй день атлеты сочетают бег и плавание.

Все беговые дистанции соревнований проходят по территории городского парка, велотреки – по дороге в районе дамбы, маршрут для плавания – в районе городского пляжа.

14 июля в период с 09.00 до 16.00 будет перекрыто движение для автотранспортных средств по ул.Красноярская (на участке от ул.Советской Армии до ул.Матросова).

Организатором соревнований выступает Красноярское региональное общественное объединение «Федерация триатлона и маунтинбайка».

Главный судья соревнований председатель федерации Владимир Мусиенко:

- Железногорск – одно из лучших мест в стране для проведения соревнований такого уровня. Спортсмены очень любят Железногорск, так как это очень уютный город. Хорошая беговая трасса в тени деревьев, велотрасса вдоль озера и пляж, конечно, является приятным украшением спортивной дистанции.

Фото с официального сайта Федерации триатлона Красноярского края



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