НА СТАРТЕ ТРИАТЛОН
14 июля в Железногорске пройдет Этап Кубка России по триатлону
15 июля стартует Открытый чемпионат и первенство края по акватлону. Организаторы пригласили более двухсот участников из разных регионов страны. На старт выйдут профессиональные спортсмены и любители. В первый день участники по традиции будут состязаться в трех дисциплинах: плавание, велогонка, бег. Во второй день атлеты сочетают бег и плавание.
Все беговые дистанции соревнований проходят по территории городского парка, велотреки – по дороге в районе дамбы, маршрут для плавания – в районе городского пляжа.
14 июля в период с 09.00 до 16.00 будет перекрыто движение для автотранспортных средств по ул.Красноярская (на участке от ул.Советской Армии до ул.Матросова).
Организатором соревнований выступает Красноярское региональное общественное объединение «Федерация триатлона и маунтинбайка».
Главный судья соревнований председатель федерации Владимир Мусиенко:
Фото с официального сайта Федерации триатлона Красноярского края