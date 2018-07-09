ОТВЕТИТ ПО ЗАКОНУ

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Дело об избиении железногорцев офицером ВС передано в военную прокуратуру

Вечером 6 июля военный офицер с женой избили 55-летнюю женщину и ее сына на парковке на улице Восточная, 30. Об инциденте рассказал пострадавший в социальных сетях. По его словам, капитан ВС с супругой избили его и мать из-за спора. Происходящее частично зафиксировал видеорегистратор подъехавшей машины. В драке пожилую женщину в машине били дверью по ногам и голове. Все происходящее сопровождалось бранью, а за случившимся наблюдал ребенок военного. Нападавший служил в военной части Железногорска, избитому мужчине он угрожал расправой, если инцидент получит огласку.

Рассказ пострадавшего опубликовал портал Newslab.

«Я и моя 55-летняя мама были избиты пьяным в форме капитана Вооруженых Сил России в\ч 3377 Железногорска. Мы стояли с мамой на парковке и разговаривали, мама сидела в машине и ноги ее были спущены на землю. Приехал черный Lexus, из которого вышел капитан и его жена с детьми и кошкой. Его жена в грубой нецензурной форме начала выражаться, что мы не там и не в том месте паркуемся и ей мешаем. Мы молчали, после чего мама сказала: „Мы вас поняли!“. На что развернулся капитан и с криком начал бить дверью машины по ногам мамы», — рассказал пострадавший.

Он уверяет, что разъяренный мужчина ударил его в висок, а затем и его мать, которая повалилась в машину. В ответ она кинула в налетчика «чеплашками из-под пищевого термоса», но они отскочили и попали в бровь его супруге.

«После чего его жена и он начали наносить систематические отработанные удары по мне и маме (я не мог реагировать, я боялся статьи за нанесение вреда должностному лицу при исполнении, он меня провоцировал, и об этом кричал). Он нанес мне не менее 15 ударов, после некоторых я уже не смог стоять и закрывать собой маму, и я начал отходить, после чего мне были нанесены три усиленных удара в лицо! Я плохо видел и начал отходить, он пошел за мной, резко развернулся и нанес усиленный удар моей маме (я этого не видел). Я не смог больше стоять, попросил маму закрыться в машине... она согнулась от боли и он нанес ей удар дверью по голове! Мы заперлись в машине, я взял мамин телефон и начал звонить 112. Он выбивал стекла, после чего ушел! Мы вышли из машины, он переоделся в гражданское, мы его не заметили, он схватил меня за шею и начал угрожать, что если это распространится и выйдет, то мы с мамой будем мертвые здесь валяться!», —описал события потерпевший.

По информации "Свежего ТВ", пострадавшие написали заявление в полицию. В настоящее время подозреваемый уволен из вооруженных сил. Дело передано в военную прокуратуру.

Видео: ЧП Красноярск / youtube.com/channel/UCoJvfQf_LaNg2JL1umBjHaA