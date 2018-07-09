Главная Сообщить новость Обратная связь Добавить в закладки
Регистрация Войти
СПОРТИВНЫЙ АЗАРТ

СПОРТИВНЫЙ АЗАРТ
09.07.18 | Главные темы / Своими глазами
Сборная ГХК собрала урожай медалей на "Атомиаде - 2018"
НА СТАРТЕ ТРИАТЛОН

НА СТАРТЕ ТРИАТЛОН
09.07.18 | Главные темы / Cобытия / Спорт
14 июля в Железногорске пройдет Этап Кубка России по триатлону
ОТВЕТИТ ПО ЗАКОНУ

ОТВЕТИТ ПО ЗАКОНУ
09.07.18 | Главные темы / Происшествия
Дело об избиении железногорцев офицером ВС передано в военную прокуратуру
ТРЕБУЮТСЯ ВОДИТЕЛИ

ТРЕБУЮТСЯ ВОДИТЕЛИ
09.07.18 | Главные темы / Cобытия
Железногорцы жалуются на расписание городских автобусов (видео)
ФУТБОЛЬНАЯ ДИНАСТИЯ

ФУТБОЛЬНАЯ ДИНАСТИЯ
09.07.18 | Главные темы / Cобытия
В железногорской полиции служит чемпион Сибири и Дальнего востока по футболу

ОТВЕТИТ ПО ЗАКОНУ

09.07.18 | Раздел: Главные темы / Происшествия | Просмотров: 146 | Автор: Галина Процкая

Дело об избиении железногорцев офицером ВС передано в военную прокуратуру

Вечером 6 июля военный офицер с женой избили 55-летнюю женщину и ее сына на парковке на улице Восточная, 30. Об инциденте рассказал пострадавший в социальных сетях. По его словам, капитан ВС с супругой избили его и мать из-за спора. Происходящее частично зафиксировал видеорегистратор подъехавшей машины. В драке пожилую женщину в машине били дверью по ногам и голове. Все происходящее сопровождалось бранью, а за случившимся наблюдал ребенок военного. Нападавший служил в военной части Железногорска, избитому мужчине он угрожал расправой, если инцидент получит огласку.

Рассказ пострадавшего опубликовал портал Newslab.

«Я и моя 55-летняя мама были избиты пьяным в форме капитана Вооруженых Сил России в\ч 3377 Железногорска. Мы стояли с мамой на парковке и разговаривали, мама сидела в машине и ноги ее были спущены на землю. Приехал черный Lexus, из которого вышел капитан и его жена с детьми и кошкой. Его жена в грубой нецензурной форме начала выражаться, что мы не там и не в том месте паркуемся и ей мешаем. Мы молчали, после чего мама сказала: „Мы вас поняли!“. На что развернулся капитан и с криком начал бить дверью машины по ногам мамы», — рассказал пострадавший.

Он уверяет, что разъяренный мужчина ударил его в висок, а затем и его мать, которая повалилась в машину. В ответ она кинула в налетчика «чеплашками из-под пищевого термоса», но они отскочили и попали в бровь его супруге.

«После чего его жена и он начали наносить систематические отработанные удары по мне и маме (я не мог реагировать, я боялся статьи за нанесение вреда должностному лицу при исполнении, он меня провоцировал, и об этом кричал). Он нанес мне не менее 15 ударов, после некоторых я уже не смог стоять и закрывать собой маму, и я начал отходить, после чего мне были нанесены три усиленных удара в лицо! Я плохо видел и начал отходить, он пошел за мной, резко развернулся и нанес усиленный удар моей маме (я этого не видел). Я не смог больше стоять, попросил маму закрыться в машине... она согнулась от боли и он нанес ей удар дверью по голове! Мы заперлись в машине, я взял мамин телефон и начал звонить 112. Он выбивал стекла, после чего ушел! Мы вышли из машины, он переоделся в гражданское, мы его не заметили, он схватил меня за шею и начал угрожать, что если это распространится и выйдет, то мы с мамой будем мертвые здесь валяться!», —описал события потерпевший.

По информации "Свежего ТВ", пострадавшие написали заявление в полицию. В настоящее время подозреваемый уволен из вооруженных сил. Дело передано в военную прокуратуру.

Видео: ЧП Красноярск / youtube.com/channel/UCoJvfQf_LaNg2JL1umBjHaA



Нравится 0





КОММЕНТАРИИ К СТАТЬЕ:
Дата: Вчера, 19:35 | Статус: | Автор: Житель , Группа: Гости

Не знаю, что было на самом деле, но так решать проблемы нельзя, тем более людям в форме. Надеюсь, эту скотину в погонах на кол посадят!

  • Не нравится
  • 0
  • Нравится


Цитировать | Ответить

Ваше Имя:   Ваш E-Mail:  

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent

Вопрос: Напишите ответ на пример словом: 4+2=
Ответ:


ПОХОЖИЕ СТАТЬИ:
СПАСИБО ЗА СЛУЖБУ

СПАСИБО ЗА СЛУЖБУ
5 сентября 2017 | Раздел: Главные темы / Cобытия
Мать солдата-срочника из Железногорска Ларису Гуторову нагрдил глава администрации ЗАТО г. Железногорск Сергей Пешков
ОДИН И НЕ ДОМА

ОДИН И НЕ ДОМА
14 августа 2017 | Раздел: Главные темы / Cобытия
Полиция Железногорска нашла мать мальчика, которого обнаружили двое железногорцев в п. Первомайском одного
СКОНЧАЛАСЬ НА МЕСТЕ

СКОНЧАЛАСЬ НА МЕСТЕ
15 августа 2016 | Раздел: Главные темы / Происшествия
В Железногорске водитель насмерть сбил 83-летнюю женщинуу и скрылся
СБИЛИ ПОЖИЛУЮ ЖЕНЩИНУ

СБИЛИ ПОЖИЛУЮ ЖЕНЩИНУ
15 февраля 2013 | Раздел: Происшествия
••• Инструктор по вождению автошколы ДОСААФ сбил 78-летнюю женщину

КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ

Житель, в новости: ОТВЕТИТ ПО ЗАКОНУ
Сан4о, в новости: ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА
Марина, в новости: НА ПОСТ ГУБЕРНАТОРА
Из прошлого, в новости: НА ПОСТ ГУБЕРНАТОРА
Александр, в новости: НА ПОСТ ГУБЕРНАТОРА

АФИША ГОРОДА

музей железногорска
центр досуга
железногорский театр оперетты
железногорский парк им. Кирова

СЛУЖБА 112

РЕКЛАМА

ПОГОДА

ПОПУЛЯРНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ

БОЛЕЕМ ЗА РОССИЮ ВМЕСТЕ! НА ПОСТ ГУБЕРНАТОРА КИПИТ РАБОТА ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА КОНЕЦ ПУТИ ОТВЕТСТВЕННЫЙ ПОСТ

АРХИВ ПУБЛИКАЦИЙ

«    Июль 2018    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031 
Июль 2018 (37)
Июнь 2018 (119)
Май 2018 (118)
Апрель 2018 (121)
Март 2018 (109)
Февраль 2018 (113)
Copyright © 2018 tv.k26.ru | свежее телевидение и радио
© Перепечатка материалов и использование их в любой форме, в том числе и в электронных СМИ, возможны только с письменного разрешения администрации МП "Инфоцентр".