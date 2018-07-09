ОТВЕТИТ ПО ЗАКОНУ

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Дело об избиении железногорцев офицером ВС передано в военную прокуратуру
Вечером 6 июля военный офицер с женой избили 55-летнюю женщину и ее сына на парковке на улице Восточная, 30. Об инциденте рассказал пострадавший в социальных сетях. По его словам, капитан ВС с супругой избили его и мать из-за спора. Происходящее частично зафиксировал видеорегистратор подъехавшей машины. В драке пожилую женщину в машине били дверью по ногам и голове. Все происходящее сопровождалось бранью, а за случившимся наблюдал ребенок военного. Нападавший служил в военной части Железногорска, избитому мужчине он угрожал расправой, если инцидент получит огласку.
Рассказ пострадавшего опубликовал портал Newslab.
Он уверяет, что разъяренный мужчина ударил его в висок, а затем и его мать, которая повалилась в машину. В ответ она кинула в налетчика «чеплашками из-под пищевого термоса», но они отскочили и попали в бровь его супруге.
По информации "Свежего ТВ", пострадавшие написали заявление в полицию. В настоящее время подозреваемый уволен из вооруженных сил. Дело передано в военную прокуратуру.
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