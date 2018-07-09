ФУТБОЛЬНАЯ ДИНАСТИЯ
В Железногорской полиции служит чемпион Сибири и Дальнего востока по футболу
Инспектор отдельного взвода ДПС ОГИБДД МУ МВД России по ЗАТО г.Железногорск Сергей Кауров завоевал чемпионский титул в составе Сборной по футболу Красноярского края.
В 2001 году Сергей Кауров поступил на службу на должность инспектора ДПС. Стал одним из инициаторов возрождения футбольного клуба из состава ветеранов и сотрудников местной полиции. Первыми на предложение создать команду откликнулись экс-сотрудники.
Лейтенант полиции Кауров для каждого нового игрока - строгий, но справедливый наставник. В настоящее время команда «Динамо УВД» железногорской полиции может составить достойную конкуренцию футбольным клубам города и края.
Любовь к спорту передалась и Каурову-младшему. 10-летний Иван учится в городской гимназии, с 6 лет играет в футбол в составе городской команды «Зенит». Супруга Сергея - Ирина Валерьевна гордится спортивными успехами мужа и сына.
По информации МУ МВД России по ЗАТО г.Железногорск