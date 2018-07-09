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В железногорской полиции служит чемпион Сибири и Дальнего востока по футболу

ФУТБОЛЬНАЯ ДИНАСТИЯ

09.07.18 | Раздел: Главные темы / Cобытия | Просмотров: 41 | Автор: Галина Процкая

В Железногорской полиции служит чемпион Сибири и Дальнего востока по футболу
Инспектор отдельного взвода ДПС ОГИБДД МУ МВД России по ЗАТО г.Железногорск Сергей Кауров завоевал чемпионский титул в составе Сборной по футболу Красноярского края.
В 2001 году Сергей Кауров поступил на службу на должность инспектора ДПС. Стал одним из инициаторов возрождения футбольного клуба из состава ветеранов и сотрудников местной полиции. Первыми на предложение создать команду откликнулись экс-сотрудники.
Лейтенант полиции Кауров для каждого нового игрока - строгий, но справедливый наставник. В настоящее время команда «Динамо УВД» железногорской полиции может составить достойную конкуренцию футбольным клубам города и края.
Любовь к спорту передалась и Каурову-младшему. 10-летний Иван учится в городской гимназии, с 6 лет играет в футбол в составе городской команды «Зенит». Супруга Сергея - Ирина Валерьевна гордится спортивными успехами мужа и сына.

«К сожалению, не всегда получается проводить выходные всей семьей – работа у полиции такая, - отмечает Ирина Каурова, - но зато, когда мы вместе – ценим каждую минуту».

По информации МУ МВД России по ЗАТО г.Железногорск



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