ДАНЬ ПАМЯТИ

Под Железногорском открыли мемориальную доску в честь трагически погибшего полковника авиации Вакиля Замильевича Махмутова Мария Калинина, Игорь Мусанов

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