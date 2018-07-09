Главная Сообщить новость Обратная связь Добавить в закладки
Регистрация Войти
СПОРТИВНЫЙ АЗАРТ

СПОРТИВНЫЙ АЗАРТ
09.07.18 | Главные темы / Своими глазами
Сборная ГХК собрала урожай медалей на "Атомиаде - 2018"
НА СТАРТЕ ТРИАТЛОН

НА СТАРТЕ ТРИАТЛОН
09.07.18 | Главные темы / Cобытия / Спорт
14 июля в Железногорске пройдет Этап Кубка России по триатлону
ОТВЕТИТ ПО ЗАКОНУ

ОТВЕТИТ ПО ЗАКОНУ
09.07.18 | Главные темы / Происшествия
Дело об избиении железногорцев офицером ВС передано в военную прокуратуру
ТРЕБУЮТСЯ ВОДИТЕЛИ

ТРЕБУЮТСЯ ВОДИТЕЛИ
09.07.18 | Главные темы / Cобытия
Железногорцы жалуются на расписание городских автобусов (видео)
ФУТБОЛЬНАЯ ДИНАСТИЯ

ФУТБОЛЬНАЯ ДИНАСТИЯ
09.07.18 | Главные темы / Cобытия
В железногорской полиции служит чемпион Сибири и Дальнего востока по футболу

ДАНЬ ПАМЯТИ

07.07.18 | Раздел: Главные темы / Cобытия | Просмотров: 65 | Автор: Галина Процкая

Под Железногорском открыли мемориальную доску в честь трагически погибшего полковника авиации Вакиля Замильевича Махмутова 

Мария Калинина, Игорь Мусанов



Нравится 0





Ваше Имя:   Ваш E-Mail:  

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent

Вопрос: Напишите ответ на пример словом: 5+5=
Ответ:


ПОХОЖИЕ СТАТЬИ:
НА "ДЮЙМОВОЧКУ" ПОЖАЛОВАЛИСЬ

НА "ДЮЙМОВОЧКУ" ПОЖАЛОВАЛИСЬ
25 июня 2018 | Раздел: Главные темы / Cобытия
В Железногорске родители пожалуются в прокуратуру на детский сад (видео)
МУНДИАЛЬ НА КЛУМБАХ

МУНДИАЛЬ НА КЛУМБАХ
22 июня 2018 | Раздел: Главные темы / Cобытия
В Железногорске из 50 тысяч цветов создают кубок Чемпионата мира по футболу (видео)
САЛАТ ОТ КБУ

САЛАТ ОТ КБУ
17 апреля 2018 | Раздел: Главные темы / Cобытия
В теплицах КБУ начали собирать первый в этом сезоне урожай зелени и огурцов
ПОДАРОК КО ДНЮ ЗНАНИЙ

ПОДАРОК КО ДНЮ ЗНАНИЙ
1 сентября 2017 | Раздел: Главные темы / Cобытия / Спорт
В школе №98 открыли современную баскетбольную площадку

КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ

Житель, в новости: ОТВЕТИТ ПО ЗАКОНУ
Сан4о, в новости: ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА
Марина, в новости: НА ПОСТ ГУБЕРНАТОРА
Из прошлого, в новости: НА ПОСТ ГУБЕРНАТОРА
Александр, в новости: НА ПОСТ ГУБЕРНАТОРА

АФИША ГОРОДА

музей железногорска
центр досуга
железногорский театр оперетты
железногорский парк им. Кирова

СЛУЖБА 112

РЕКЛАМА

ПОГОДА

ПОПУЛЯРНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ

БОЛЕЕМ ЗА РОССИЮ ВМЕСТЕ! НА ПОСТ ГУБЕРНАТОРА КИПИТ РАБОТА ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА КОНЕЦ ПУТИ ОТВЕТСТВЕННЫЙ ПОСТ

АРХИВ ПУБЛИКАЦИЙ

«    Июль 2018    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031 
Июль 2018 (37)
Июнь 2018 (119)
Май 2018 (118)
Апрель 2018 (121)
Март 2018 (109)
Февраль 2018 (113)
Copyright © 2018 tv.k26.ru | свежее телевидение и радио
© Перепечатка материалов и использование их в любой форме, в том числе и в электронных СМИ, возможны только с письменного разрешения администрации МП "Инфоцентр".