ДАНЬ ПАМЯТИ
07.07.18 | Раздел: Главные темы / Cобытия | Просмотров: 65 | Автор: Галина Процкая
Под Железногорском открыли мемориальную доску в честь трагически погибшего полковника авиации Вакиля Замильевича Махмутова
Мария Калинина, Игорь Мусанов
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