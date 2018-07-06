ПРАЗДНИЧНАЯ ТОРГОВЛЯ
06.07.18 | Раздел: Главные темы / Cобытия | Просмотров: 28 | Автор: Галина Процкая
Администрация Железногорска приглашает индивидуальных предпринимателей и юридических лиц принять участие в выездной праздничной торговле, посвященной празднованию 68-летия города
Ярмарка состоится 28 июля 2018 года.
Заявки принимаются с 23 по 25 июля (с 14.00 до 17.00) в кабинете № 104 здания Администрации ЗАТО по адресу: ул.22 Парсъезда, 21.
Информацию по участию в ярмарке можно получить в Управлении экономики и планирования, каб. 104, телефон 76-55-52.
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