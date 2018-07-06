ПРАЗДНИЧНАЯ ТОРГОВЛЯ

Администрация Железногорска приглашает индивидуальных предпринимателей и юридических лиц принять участие в выездной праздничной торговле, посвященной празднованию 68-летия города

Ярмарка состоится 28 июля 2018 года.

Заявки принимаются с 23 по 25 июля (с 14.00 до 17.00) в кабинете № 104 здания Администрации ЗАТО по адресу: ул.22 Парсъезда, 21.

Информацию по участию в ярмарке можно получить в Управлении экономики и планирования, каб. 104, телефон 76-55-52.