МИЛЛИОН ЗА ВЫПУСКНОЙ

Сегодня в 16:00 на сайте проекта «Школа Росатома» началось голосование за лучший общегородской выпускной вечер июня 2018 года

В конкурсе участвуют 11 городов: Удомля, Зеленогорск, Димитровград, Трехгорный, Полярные Зори, Балаково, Курчатов, Волгодонск, Лесной, Нововоронеж и Железногорск.

Победитель получит 1 млн рублей на организацию общегородского праздника «День знаний». Онлайн голосование продлится сутки - завершится 6 июля в 16:00. Для участия необходимо выполнить три простых шага:

Перейти по ссылке «Принять участие в голосовании»;

Полностью просмотреть конкурсный видеоролик, который хотите поддержать;

Нажать на кнопку «Голосовать» за лучший видеоролик.

Организаторы уточняют, что с одного компьютера можно проголосовать один раз (все гаджеты, подключенные к единой сети, будут считаться системой голосования за одно устройство).