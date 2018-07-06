Главная Сообщить новость Обратная связь Добавить в закладки
Регистрация Войти
ПРАЗДНИЧНАЯ ТОРГОВЛЯ

ПРАЗДНИЧНАЯ ТОРГОВЛЯ
06.07.18 | Главные темы / Cобытия
Администрация Железногорска приглашает поучаствовать в торговой ярмарке в День
В ПОМОЩЬ СЕМЬЕ

В ПОМОЩЬ СЕМЬЕ
06.07.18 | Главные темы / Cобытия
Действие регионального маткапитала в Красноярском крае продлили до 2021 года
МИЛЛИОН ЗА ВЫПУСКНОЙ

МИЛЛИОН ЗА ВЫПУСКНОЙ
06.07.18 | Главные темы / Cобытия
На сайте «Школа Росатома» началось голосование за лучший общегородской
ПРОГРАММА "КСТАТИ" ОТ 5 ИЮЛЯ

ПРОГРАММА "КСТАТИ" ОТ 5 ИЮЛЯ
06.07.18 | Главные темы / Cобытия / Телепередачи
Программа «Кстати» посвящена Почетному гражданину Железногорска Сергею
РАДИОПРОЕКТ "ЭКОЛОГИЧНО"

РАДИОПРОЕКТ "ЭКОЛОГИЧНО"
06.07.18 | Главные темы / Cобытия
Сегодня на городском радио выйдет очередная программа из цикла "ЭкоЛогично"

МИЛЛИОН ЗА ВЫПУСКНОЙ

06.07.18 | Раздел: Главные темы / Cобытия | Просмотров: 36 | Автор: Галина Процкая

Сегодня в 16:00 на сайте проекта «Школа Росатома» началось голосование за лучший общегородской выпускной вечер июня 2018 года

В конкурсе участвуют 11 городов: Удомля, Зеленогорск, Димитровград, Трехгорный, Полярные Зори, Балаково, Курчатов, Волгодонск, Лесной, Нововоронеж и Железногорск.

Победитель получит 1 млн рублей на организацию общегородского праздника «День знаний». Онлайн голосование продлится сутки - завершится 6 июля в 16:00. Для участия необходимо выполнить три простых шага:
Перейти по ссылке «Принять участие в голосовании»;
Полностью просмотреть конкурсный видеоролик, который хотите поддержать;
Нажать на кнопку «Голосовать» за лучший видеоролик.

Организаторы уточняют, что с одного компьютера можно проголосовать один раз (все гаджеты, подключенные к единой сети, будут считаться системой голосования за одно устройство).

Итоговые результаты конкурса будут опубликованы на сайте проекта «Школа Росатома» http://rosatomschool.ru



Нравится 0





Ваше Имя:   Ваш E-Mail:  

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent

Вопрос: Напишите ответ на пример словом: 2+5=
Ответ:


ПОХОЖИЕ СТАТЬИ:
ПОДДЕРЖИМ НАШИХ!

ПОДДЕРЖИМ НАШИХ!
23 октября 2017 | Раздел: Главные темы / Cобытия
Завершается дистанционный этап конкурсов учителей, воспитателей и школ в рамках проекта «Школа Росатома»
ПОДДЕРЖИМ ЖЕЛЕЗНОГОРСК!

ПОДДЕРЖИМ ЖЕЛЕЗНОГОРСК!
12 сентября 2017 | Раздел: Главные темы / Cобытия
Жителей ЗАТО приглашают проголосовать за Железногорск, который участвует в конкурсе Школы Росатома
ДВЕ ПОБЕДЫ

ДВЕ ПОБЕДЫ
28 ноября 2016 | Раздел: Главные темы / Cобытия
Железногорцы стали победителями в финале конкурса "Школа Росатома"
НАС НЕ ДОГОНЯТ!

НАС НЕ ДОГОНЯТ!
12 ноября 2014 | Раздел: Cобытия
••• Железногорск лидирует в рейтинге «Школы Росатома»

КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ

Сан4о, в новости: ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА
Марина, в новости: НА ПОСТ ГУБЕРНАТОРА
Из прошлого, в новости: НА ПОСТ ГУБЕРНАТОРА
Александр, в новости: НА ПОСТ ГУБЕРНАТОРА
Неравнодушный, в новости: НА ПОСТ ГУБЕРНАТОРА

АФИША ГОРОДА

музей железногорска
центр досуга
железногорский театр оперетты
железногорский парк им. Кирова

СЛУЖБА 112

РЕКЛАМА

ПОГОДА

ПОПУЛЯРНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ

БОЛЕЕМ ЗА РОССИЮ ВМЕСТЕ! НА ПОСТ ГУБЕРНАТОРА КИПИТ РАБОТА ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА НОВОСТИ "ВРЕМЯ МЕСТНОЕ" ОТ 8 ИЮНЯ КОНЕЦ ПУТИ

АРХИВ ПУБЛИКАЦИЙ

«    Июль 2018    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031 
Июль 2018 (30)
Июнь 2018 (119)
Май 2018 (118)
Апрель 2018 (121)
Март 2018 (109)
Февраль 2018 (113)
Copyright © 2018 tv.k26.ru | свежее телевидение и радио
© Перепечатка материалов и использование их в любой форме, в том числе и в электронных СМИ, возможны только с письменного разрешения администрации МП "Инфоцентр".