МИЛЛИОН ЗА ВЫПУСКНОЙ
Сегодня в 16:00 на сайте проекта «Школа Росатома» началось голосование за лучший общегородской выпускной вечер июня 2018 года
В конкурсе участвуют 11 городов: Удомля, Зеленогорск, Димитровград, Трехгорный, Полярные Зори, Балаково, Курчатов, Волгодонск, Лесной, Нововоронеж и Железногорск.
Победитель получит 1 млн рублей на организацию общегородского праздника «День знаний». Онлайн голосование продлится сутки - завершится 6 июля в 16:00. Для участия необходимо выполнить три простых шага:
Перейти по ссылке «Принять участие в голосовании»;
Полностью просмотреть конкурсный видеоролик, который хотите поддержать;
Нажать на кнопку «Голосовать» за лучший видеоролик.
Организаторы уточняют, что с одного компьютера можно проголосовать один раз (все гаджеты, подключенные к единой сети, будут считаться системой голосования за одно устройство).
Итоговые результаты конкурса будут опубликованы на сайте проекта «Школа Росатома» http://rosatomschool.ru