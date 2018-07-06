ПРОГРАММА "КСТАТИ" ОТ 5 ИЮЛЯ

В программе "КСТАТИ" мы вспоминаем Почетного гражданина Железногорска Сергея Кучина. Уникальные архивные съемки и интервью.

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РАДИОПРОГРАММА "СПЕКТР" ЗА 6 ИЮЛЯ - Торжественное чествование юбиляра, почётного гражданина Железногорска Сергея Павловича Кучина в Музейно-выставочном центре; - Бакалавриат - поступать или нет? Пробуем разобраться вместе с директором филиала СФУ Николаем Носковым; - Спортивный дневник.