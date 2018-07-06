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ПРОГРАММА "КСТАТИ" ОТ 5 ИЮЛЯ

ПРОГРАММА "КСТАТИ" ОТ 5 ИЮЛЯ
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Сегодня на городском радио выйдет очередная программа из цикла "ЭкоЛогично"

ПРОГРАММА "КСТАТИ" ОТ 5 ИЮЛЯ

06.07.18 | Раздел: Главные темы / Cобытия / Телепередачи | Просмотров: 45 | Автор: Галина Процкая

В программе "КСТАТИ" мы вспоминаем Почетного гражданина Железногорска Сергея Кучина. Уникальные архивные съемки и интервью.



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