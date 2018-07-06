РАДИОПРОЕКТ "ЭКОЛОГИЧНО"

Городское радио продолжает цикл программ «ЭкоЛогично»

Один раз в неделю мы рассказываем о безопасной изоляции радиоактивных отходов, о взаимосвязи экологии и здоровья, о мифах радиационной темы.

Сегодня в сети проводного радиовещания Железногорска выйдет пятая программа из цикла "ЭкоЛогично".

Наш собеседник - руководитель проектов ФГУП «НО РАО» Яна Маркина. Речь пойдет о ее книге по тематике безопасного обращения с радиоактивными отходами «8 ? Мифов о радиоактивных отходах», изданной в конце 2017 года.

Включайте ваши радиоприемники в 11:20. Будет познавательно!