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РАДИОПРОЕКТ "ЭКОЛОГИЧНО"

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РАДИОПРОЕКТ "ЭКОЛОГИЧНО"

06.07.18 | Раздел: Главные темы / Cобытия | Просмотров: 13 | Автор: Галина Процкая

Городское радио продолжает цикл программ «ЭкоЛогично» 

Один раз в неделю мы рассказываем о безопасной изоляции радиоактивных отходов, о взаимосвязи экологии и здоровья, о мифах радиационной темы.  

Сегодня в сети проводного радиовещания Железногорска выйдет пятая программа из цикла "ЭкоЛогично". 

Наш собеседник - руководитель проектов ФГУП «НО РАО» Яна Маркина. Речь пойдет о ее книге по тематике безопасного обращения с радиоактивными отходами «8 ? Мифов о радиоактивных отходах», изданной в конце 2017 года.

Включайте ваши радиоприемники в 11:20. Будет познавательно!



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