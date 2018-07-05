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05.07.18 | Главные темы / Cобытия
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05.07.18 | Главные темы / Cобытия / Телепередачи
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Железногорцы пройдут трехдневным крестным ходом от Большого Балчуга до Подпорог

АНОНС ГАЗЕТЫ "ГОРОД И ГОРОЖАНЕ"

05.07.18 | Раздел: Главные темы / Cобытия | Просмотров: 41 | Автор: Галина Процкая

Читайте сегодня в свежем выпуске газеты «Город и горожане»

*Железногорск наводнили листовки с призывами отказаться от услуг МП «ГЖКУ». Авторы прокламации утверждают: неэффективная деятельность муниципального предприятия поставила под угрозу жизнеобеспечение города. Кто стоит за этим агрессивным маркетингом, и главное, чем может закончиться предлагаемый сценарий?

*Юлия Халявина - участковый уполномоченный полиции. Вы когда-нибудь слышали, чтобы в нашем городе были женщины-участковые?

*Начальник железногорского почтамта Альбина Тарханова простой, веселый, влюбленный в свою работу человек и при этом руководит коллективом в пятьсот человек. Накануне Дня российской почты она рассказала ГиГ о том, пишут ли сегодня письма, как изменилась работа почтальона и почему, несмотря на век интернета, почта по-прежнему нужна людям.

*Когда сегодня дети и внуки железногорцев приезжают отдыхать в лагерь «Горный», то заселяются в кирпичные коттеджи, на обед спешат в столовую, где сделан евроремонт, а спортом занимаются на современных площадках, оборудованных по последнему слову техники. А когда-то их родители жили здесь в палатках по 20 человек, в душевую комнату ходили строем, а вокально-инструментальный ансамбль, прибывший из города, с целью спеть на вечерней дискотеке «Крутится волчок», пионеры встречали как группу «Круиз».

*Точки продажи газеты, архивные этюды и многое другое..



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