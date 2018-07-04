ВСЕ ИДЕТ ПО ГРАФИКУ

В тринадцати железногорских домах завершены капитальные ремонты

Программа по выполнению капитальных ремонтов продолжается. Муниципальный портал опубликовал список адресов и выполненных работ.

Капитальный ремонт кровель выполнен в шести жилых многоквартирных домах по адресам:

ул.Комсомольская, 50;

ул.Комсомольская, 56;

ул.Курчатова,28;

ул.Крупская, 3;

ул.Крупская, 4;

ул.Кирова,12.

Также в шести домах выполнен ремонт сетей электроснабжения:

ул.Свердлова,36;

ул.Свердлова,42;

ул.Лесная,4;

ул.Лесная,6;

ул.Лесная,8;

ул. Строительная,23.

В деревне Шивера на ул.Новая,4 завершен ремонт отопления и горячего водоснабжения. В этом году в Железногорске запланированы работы по замене систем электроснабжения в 22 МКД, по ремонту кровель в 26 домах, систему водоотведения заменят в 9 домах.