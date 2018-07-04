ВСЕ ИДЕТ ПО ГРАФИКУ
В тринадцати железногорских домах завершены капитальные ремонты
Программа по выполнению капитальных ремонтов продолжается. Муниципальный портал опубликовал список адресов и выполненных работ.
Капитальный ремонт кровель выполнен в шести жилых многоквартирных домах по адресам:
ул.Комсомольская, 50;
ул.Комсомольская, 56;
ул.Курчатова,28;
ул.Крупская, 3;
ул.Крупская, 4;
ул.Кирова,12.
Также в шести домах выполнен ремонт сетей электроснабжения:
ул.Свердлова,36;
ул.Свердлова,42;
ул.Лесная,4;
ул.Лесная,6;
ул.Лесная,8;
ул. Строительная,23.
В деревне Шивера на ул.Новая,4 завершен ремонт отопления и горячего водоснабжения. В этом году в Железногорске запланированы работы по замене систем электроснабжения в 22 МКД, по ремонту кровель в 26 домах, систему водоотведения заменят в 9 домах.