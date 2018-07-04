Главная Сообщить новость Обратная связь Добавить в закладки
Регистрация Войти
ВСЕ ИДЕТ ПО ГРАФИКУ

ВСЕ ИДЕТ ПО ГРАФИКУ
04.07.18 | Главные темы / Cобытия
В тринадцати железногорских домах завершены капитальные ремонты
ЗАПИШИСЬ В КРЕСТОХОДЦЫ!

ЗАПИШИСЬ В КРЕСТОХОДЦЫ!
04.07.18 | Главные темы / Cобытия
Железногорцы пройдут трехдневным крестным ходом от Большого Балчуга до Подпорог
НАРУШИТЕЛЕЙ НА МЫЛО!

НАРУШИТЕЛЕЙ НА МЫЛО!
04.07.18 | Главные темы / Cобытия
90 железногорцев привлечено к административной ответственности за нарушение
НАРОДНЫЙ ПАТРУЛЬ

НАРОДНЫЙ ПАТРУЛЬ
04.07.18 | Главные темы / Cобытия
Железногорцев призывают записаться в ряды добровольной народной дружины "Витязи"
ДЕТСКИЙ ГОРОДОК СДАН

ДЕТСКИЙ ГОРОДОК СДАН
04.07.18 | Главные темы / Cобытия
В поселке Подгорный установили современный игровой комплекс

ВСЕ ИДЕТ ПО ГРАФИКУ

04.07.18 | Раздел: Главные темы / Cобытия | Просмотров: 31 | Автор: Галина Процкая

В тринадцати железногорских домах завершены капитальные ремонты

Программа по выполнению капитальных ремонтов продолжается. Муниципальный портал опубликовал список адресов и выполненных работ. 

Капитальный ремонт кровель выполнен в шести жилых многоквартирных домах по адресам:

ул.Комсомольская, 50;

ул.Комсомольская, 56;

ул.Курчатова,28;

ул.Крупская, 3;

ул.Крупская, 4;

ул.Кирова,12.

Также в шести домах выполнен ремонт сетей электроснабжения:

ул.Свердлова,36;

ул.Свердлова,42;

ул.Лесная,4;

ул.Лесная,6;

ул.Лесная,8;

ул. Строительная,23.

В деревне Шивера на ул.Новая,4 завершен ремонт отопления и горячего водоснабжения. В этом году в Железногорске запланированы работы по замене систем электроснабжения в 22 МКД, по ремонту кровель в 26 домах, систему водоотведения заменят в 9 домах.



Нравится 0





Ваше Имя:   Ваш E-Mail:  

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent

Вопрос: Напишите ответ на пример словом: 5+5=
Ответ:


ПОХОЖИЕ СТАТЬИ:
ВСЕ ПО ГРАФИКУ

ВСЕ ПО ГРАФИКУ
6 сентября 2016 | Раздел: Главные темы / Cобытия
Установлено новое асфальтовое покрытие в 77 дворах Железногорска
КАПРЕМОНТ ПРИХОДИТ К ЛЮДЯМ

КАПРЕМОНТ ПРИХОДИТ К ЛЮДЯМ
19 октября 2015 | Раздел: Главные темы / Cобытия
В Железногорске приступили к капитальному ремонту
СКОРО: КАПРЕМОНТЫ

СКОРО: КАПРЕМОНТЫ
15 января 2015 | Раздел: Главные темы / Cобытия
В 2015 году запланирован капремонт 11 многоквартирных домов
Администрация ЗАТО отчитывается

Администрация ЗАТО отчитывается
4 февраля 2009 | Раздел: Cобытия
Администрация ЗАТО Железногорск приступила к отчетам перед депутатами об исполнении муниципальных целевых программ прошедшего года...

КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ

Сан4о, в новости: ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА
Марина, в новости: НА ПОСТ ГУБЕРНАТОРА
Из прошлого, в новости: НА ПОСТ ГУБЕРНАТОРА
Александр, в новости: НА ПОСТ ГУБЕРНАТОРА
Неравнодушный, в новости: НА ПОСТ ГУБЕРНАТОРА

АФИША ГОРОДА

музей железногорска
центр досуга
железногорский театр оперетты
железногорский парк им. Кирова

СЛУЖБА 112

РЕКЛАМА

ПОГОДА

ПОПУЛЯРНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ

БОЛЕЕМ ЗА РОССИЮ ВМЕСТЕ! НА ПОСТ ГУБЕРНАТОРА КИПИТ РАБОТА ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА НОВОСТИ "ВРЕМЯ МЕСТНОЕ" ОТ 8 ИЮНЯ КОНЕЦ ПУТИ

АРХИВ ПУБЛИКАЦИЙ

«    Июль 2018    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031 
Июль 2018 (20)
Июнь 2018 (119)
Май 2018 (118)
Апрель 2018 (121)
Март 2018 (109)
Февраль 2018 (113)
Copyright © 2018 tv.k26.ru | свежее телевидение и радио
© Перепечатка материалов и использование их в любой форме, в том числе и в электронных СМИ, возможны только с письменного разрешения администрации МП "Инфоцентр".