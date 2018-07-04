НАРУШИТЕЛЕЙ НА МЫЛО!

90 железногорцев привлечено к административной ответственности за нарушение тишины

В первом полугодии 2018 года административной комиссией рассмотрено 105 протоколов об административных правонарушениях.

За совершение действий, нарушающих тишину и покой окружающих к административной ответственности привлечено 90 человек.

Правила охраны жизни людей на водных объектах нарушили два железногорца. 11 человек привлечено к ответственности за нарушение правил торговли, два человека - за нарушение правила благоустройства.

Общая сумма наложенных штрафов составила 135 500 рублей. В службу судебных приставов для принудительного взыскания штрафов направлены материалы на 61 нарушителя.