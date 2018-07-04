НАРУШИТЕЛЕЙ НА МЫЛО!
04.07.18 | Раздел: Главные темы / Cобытия | Просмотров: 37 | Автор: Галина Процкая
90 железногорцев привлечено к административной ответственности за нарушение тишины
В первом полугодии 2018 года административной комиссией рассмотрено 105 протоколов об административных правонарушениях.
За совершение действий, нарушающих тишину и покой окружающих к административной ответственности привлечено 90 человек.
Правила охраны жизни людей на водных объектах нарушили два железногорца. 11 человек привлечено к ответственности за нарушение правил торговли, два человека - за нарушение правила благоустройства.
Общая сумма наложенных штрафов составила 135 500 рублей. В службу судебных приставов для принудительного взыскания штрафов направлены материалы на 61 нарушителя.
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