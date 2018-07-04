НАРОДНЫЙ ПАТРУЛЬ

Железногорцев призывают записаться в ряды добровольной народной дружины

На территории ЗАТО Железногорск уже несколько лет действует добровольная народная дружина «Витязи», члены которой принимают участие в охране общественного порядка, пресечении и профилактике правонарушений и преступлений

В настоящее время в рядах добровольцев – сотрудники различных городских предприятий, которых объединяет активная гражданская позиция. МУ МВД России по ЗАТО г.Железногорск приглашает неравнодушных горожан, не имеющих серьезных проблем со здоровьем вступить в ряды ДНД.

Старший инспектор группы охраны общественного порядка Антон Чечеткин:

-Мы в обязательном порядке проводим занятия и инструктажи с дружинниками, рядом с добровольцами всегда находится сотрудники полиции. Внимательно относимся к каждому добровольному помощнику, активные и добросовестные дружинники обязательно поощряются материально».

Практически ни одно крупное городское мероприятие не обходится без участия «Витязей» - вместе с полицейскими они охраняют общественный порядок, помогают разъяснять нормы поведения в общественных местах, способствуют распространению правовых знаний.

В настоящее время ДНД возглавляет ветеран МВД Иван Владимирович Хвостов, который готов проконсультировать по вопросам вступления в ряды «Витязей».

Если вы готовы оказывать содействие органам правопорядка в поддержании стабильной обстановки на улицах города, можно обратиться в Управление внутренних дел по телефону 76-58-56 (в рабочие дни с 10.00 до 18.00).

По информации МУ МВД России по ЗАТО г.Железногорск