НАРОДНЫЙ ПАТРУЛЬ
Железногорцев призывают записаться в ряды добровольной народной дружины
На территории ЗАТО Железногорск уже несколько лет действует добровольная народная дружина «Витязи», члены которой принимают участие в охране общественного порядка, пресечении и профилактике правонарушений и преступлений
В настоящее время в рядах добровольцев – сотрудники различных городских предприятий, которых объединяет активная гражданская позиция. МУ МВД России по ЗАТО г.Железногорск приглашает неравнодушных горожан, не имеющих серьезных проблем со здоровьем вступить в ряды ДНД.
Старший инспектор группы охраны общественного порядка Антон Чечеткин:
Практически ни одно крупное городское мероприятие не обходится без участия «Витязей» - вместе с полицейскими они охраняют общественный порядок, помогают разъяснять нормы поведения в общественных местах, способствуют распространению правовых знаний.
В настоящее время ДНД возглавляет ветеран МВД Иван Владимирович Хвостов, который готов проконсультировать по вопросам вступления в ряды «Витязей».
Если вы готовы оказывать содействие органам правопорядка в поддержании стабильной обстановки на улицах города, можно обратиться в Управление внутренних дел по телефону 76-58-56 (в рабочие дни с 10.00 до 18.00).
По информации МУ МВД России по ЗАТО г.Железногорск