ДЕТСКИЙ ГОРОДОК СДАН
04.07.18 | Раздел: Главные темы / Cобытия | Просмотров: 36 | Автор: Галина Процкая
В поселке Подгорный установили современный игровой комплекс
Детский городок осмотрел первый заместитель Главы по жилищно-коммунальным вопросам Сергей Пешков и представители инициативной группы жителей поселка.
- Подрядчик выполнил все работы раньше срока, - отметил заместитель Главы Сергей Пешков. - На месте с представителями муниципальных предприятий обсудили вопрос об ограждении части площадки, а также об освещении данной территории.
У детского городка специалисты муниципального предприятия "Городская телефонная сеть" уже установили видеокамеру, запись с которой будет храниться несколько месяцев. Также через сайт предприятия http://www.k26.ru/ родители смогут наблюдать за детьми в режиме онлайн.
Напомним, новая детская площадка появилась в Подгорном благодаря активному участию сельчан в голосовании по вопросам благоустройства территории ЗАТО Железногорск.
ДК "Старт" проведет праздничное открытие площадки 6 июля в 18-00, сообщает муниципальный портал.
Фото: admk26.ru
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