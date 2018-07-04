РАДИОПРОГРАММА ОТ 04 ИЮЛЯ

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Железногорцы могут зарегистрироваться на международные молодёжные форумы

ЕСТЬ ИДЕЯ?

- Глава города Геннадий Баховцев оценил качество ремонта внутриквартальных территорий - 22 июля состоится внеочередная сессия Совета депутатов - У директора музея юбилей! - УВД сообщает

РАДИОПРОГРАММА "СПЕКТР" ЗА 21 ИЮЛЯ

- 22 июля состоится внеочередная сессия Совета депутатов. Повестка дня; - ККП № 3А официально сдан в эксплуатацию; - Две железногорские студентки получили возможность поработать в Эрмитаже.