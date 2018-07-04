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04.07.18 | Главные темы / Cобытия
В тринадцати железногорских домах завершены капитальные ремонты
ЗАПИШИСЬ В КРЕСТОХОДЦЫ!

ЗАПИШИСЬ В КРЕСТОХОДЦЫ!
04.07.18 | Главные темы / Cобытия
Железногорцы пройдут трехдневным крестным ходом от Большого Балчуга до Подпорог
НАРУШИТЕЛЕЙ НА МЫЛО!

НАРУШИТЕЛЕЙ НА МЫЛО!
04.07.18 | Главные темы / Cобытия
90 железногорцев привлечено к административной ответственности за нарушение
НАРОДНЫЙ ПАТРУЛЬ

НАРОДНЫЙ ПАТРУЛЬ
04.07.18 | Главные темы / Cобытия
Железногорцев призывают записаться в ряды добровольной народной дружины "Витязи"
ДЕТСКИЙ ГОРОДОК СДАН

ДЕТСКИЙ ГОРОДОК СДАН
04.07.18 | Главные темы / Cобытия
В поселке Подгорный установили современный игровой комплекс

РАДИОПРОГРАММА ОТ 04 ИЮЛЯ

04.07.18 | Раздел: --- | Просмотров: 57 | Автор: Наталья Кокорина


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