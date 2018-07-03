КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТА
03.07.18 | Раздел: Главные темы / Cобытия | Просмотров: 39 | Автор: Галина Процкая
Железногорцы обеспокоены постоянными отключениями горячей воды
"Свежему ТВ" пояснили в МП "Гортеплоэнерго", что в настоящее время проводятся плановые гидравлические испытания в рамках подготовки к новому отопительному сезону.
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