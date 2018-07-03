КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТА

Железногорцы обеспокоены постоянными отключениями горячей воды "Свежему ТВ" пояснили в МП "Гортеплоэнерго", что в настоящее время проводятся плановые гидравлические испытания в рамках подготовки к новому отопительному сезону.

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НА ПОВЕСТКЕ ДНЯ В Железногорске началась подготовка к новому отопительному сезону

ГОРТЕПЛОЭНЕРГО ИНФОРМИРУЕТ НАСЕЛЕНИЕ ЗАТО С 19 по 28 мая в Железногорске и поселках ЗАТО проводятся гидравлические испытания тепловых сетей (ГРАФИК ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ)