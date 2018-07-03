В ЧЕСТЬ СБОРНОЙ РОССИИ
03.07.18 | Раздел: Главные темы / Cобытия | Просмотров: 40 | Автор: Галина Процкая
В Железногорске на городском озере соорудили плавающую клумбу
Необычную цветочную клумбу сотрудники Комбината благоустройства установили на воде в районе смотровой площадки за Михаило- Архангельским собором.
Основой красочной растительной композиции стали шефлера, бальзамин и хлорофитум.
По словам коммунальщиков, клумбу посвятили Чемпионату мира по футболу-2018, соорудив ее в честь выхода российской сборной в четвертьфинал Мундиаля.
Фото из соцсети
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