В ЧЕСТЬ СБОРНОЙ РОССИИ

В Железногорске на городском озере соорудили плавающую клумбу

Необычную цветочную клумбу сотрудники Комбината благоустройства установили на воде в районе смотровой площадки за Михаило- Архангельским собором.

Основой красочной растительной композиции стали шефлера, бальзамин и хлорофитум.

По словам коммунальщиков, клумбу посвятили Чемпионату мира по футболу-2018, соорудив ее в честь выхода российской сборной в четвертьфинал Мундиаля.

Фото из соцсети