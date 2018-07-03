ЛЕТНИЕ ЗАБАВЫ
6 июля в парке пройдет этнический праздник "Сибирские легенды"
«Сибирские легенды» - это бескрайний простор сибирской души и народного творчества, сближение с природой, возможность вдохнуть свежего воздуха в необычайно красивом уголке парка и послушать удивительную музыку!
Представляем вам программу праздника:
Партер клуба "Спутник"
18:00 - «Пока цветёт клевер» - квест по поиску 4-х листного клевера.
18:30 - «Найди иголку в стоге сена!» - конкурс для зрителей по поиску приза в копне травы .
19:00 - «Зелёные гонки» - командные соревнования по скашиванию травы бензотримерами и косами - литовками.
Площадка у скульптуры «Собольки»
17:00 «Купальские легенды»:
Мастер-классы по изготовлению купальских сувениров-оберегов;
Мастер-классы по народным ремеслам;
Плетение венков, браслетов из цветов и трав;
Творческая зона для детей.
18.00 – 20.00 - «Легендарный хоровод» - танцевальный флешмоб.
20.10 – 21.00 -«Купальский перезвон» - вечерняя концертная программа при участии городских коллективов.
21.00 – 22.00 - Выступление тувинского коллектива «Хартыга»
22.00 – 23.00 Купальские игры, хороводы, пускание венков на воду.
23.00 - Танцевальный номер с огнем и светом от ансамбля «Крылья».
Полистать яркие фото с прошлого фестиваля можно по ссылке http://kirovpark.ru/galereya?cid=78