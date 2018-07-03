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ЛЕТНИЕ ЗАБАВЫ

03.07.18 | Раздел: Главные темы / Cобытия / Культура | Просмотров: 33 | Автор: Галина Процкая

6 июля в парке пройдет этнический праздник "Сибирские легенды"

«Сибирские легенды» - это бескрайний простор сибирской души и народного творчества, сближение с природой, возможность вдохнуть свежего воздуха в необычайно красивом уголке парка и послушать удивительную музыку! 
Представляем вам программу праздника: 

Партер клуба "Спутник"
18:00 - «Пока цветёт клевер» - квест по поиску 4-х листного клевера. 

18:30 - «Найди иголку в стоге сена!» - конкурс для зрителей по поиску приза в копне травы . 

19:00 - «Зелёные гонки» - командные соревнования по скашиванию травы бензотримерами и косами - литовками. 

Площадка у скульптуры «Собольки»
17:00 «Купальские легенды»: 
Мастер-классы по изготовлению купальских сувениров-оберегов; 
Мастер-классы по народным ремеслам; 
Плетение венков, браслетов из цветов и трав; 
Творческая зона для детей.

18.00 – 20.00 - «Легендарный хоровод» - танцевальный флешмоб. 
20.10 – 21.00 -«Купальский перезвон» - вечерняя концертная программа при участии городских коллективов.
21.00 – 22.00 - Выступление тувинского коллектива «Хартыга» 
22.00 – 23.00 Купальские игры, хороводы, пускание венков на воду. ?? 
23.00 - Танцевальный номер с огнем и светом от ансамбля «Крылья».

Полистать яркие фото с прошлого фестиваля можно по ссылке http://kirovpark.ru/galereya?cid=78



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