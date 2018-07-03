ЛЕТНИЕ ЗАБАВЫ

6 июля в парке пройдет этнический праздник "Сибирские легенды"

«Сибирские легенды» - это бескрайний простор сибирской души и народного творчества, сближение с природой, возможность вдохнуть свежего воздуха в необычайно красивом уголке парка и послушать удивительную музыку!

Представляем вам программу праздника:



Партер клуба "Спутник"

18:00 - «Пока цветёт клевер» - квест по поиску 4-х листного клевера.



18:30 - «Найди иголку в стоге сена!» - конкурс для зрителей по поиску приза в копне травы .



19:00 - «Зелёные гонки» - командные соревнования по скашиванию травы бензотримерами и косами - литовками.



Площадка у скульптуры «Собольки»

17:00 «Купальские легенды»:

Мастер-классы по изготовлению купальских сувениров-оберегов;

Мастер-классы по народным ремеслам;

Плетение венков, браслетов из цветов и трав;

Творческая зона для детей.



18.00 – 20.00 - «Легендарный хоровод» - танцевальный флешмоб.

20.10 – 21.00 -«Купальский перезвон» - вечерняя концертная программа при участии городских коллективов.

21.00 – 22.00 - Выступление тувинского коллектива «Хартыга»

22.00 – 23.00 Купальские игры, хороводы, пускание венков на воду.

23.00 - Танцевальный номер с огнем и светом от ансамбля «Крылья».



Полистать яркие фото с прошлого фестиваля можно по ссылке http://kirovpark.ru/galereya?cid=78