СООБЩИ В ПОЛИЦИЮ!
03.07.18 | Раздел: Главные темы / Cобытия | Просмотров: 32 | Автор: Галина Процкая
В Железногорске проходит операция «Мак»
Межведомственная профилактическая операция «Мак» по уничтожению дикорастущей конопли и мака продлится до 19 октября.
С начала года на территории ЗАТО г.Железногорск было выявлено и уничтожено несколько очагов растительного наркотика на площади около 15 гектаров.
Сообщить о местах произрастания дикорастущей конопли и мака на территории ЗАТО можно по телефонам дежурной части полиции: 74-58-58, 76-58-58 или 02.
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