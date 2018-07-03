СООБЩИ В ПОЛИЦИЮ!

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В Железногорске проходит операция «Мак»

Межведомственная профилактическая операция «Мак» по уничтожению дикорастущей конопли и мака продлится до 19 октября.

С начала года на территории ЗАТО г.Железногорск было выявлено и уничтожено несколько очагов растительного наркотика на площади около 15 гектаров.

Сообщить о местах произрастания дикорастущей конопли и мака на территории ЗАТО можно по телефонам дежурной части полиции: 74-58-58, 76-58-58 или 02.