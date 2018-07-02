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ВО ИМЯ ЖИЗНИ

ВО ИМЯ ЖИЗНИ
02.07.18 | Главные темы / Cобытия
Железногорский хоспис продолжает проект «Прогулки с онкологом»
ПРАЗДНИК НА ОЗЕРЕ

ПРАЗДНИК НА ОЗЕРЕ
02.07.18 | Главные темы / Cобытия / Спорт
Впервые Железногорск принял краевые соревнования по плаванию в открытой воде
ВОЛОНТЕРЫ МОГУТ ВСЕ!

ВОЛОНТЕРЫ МОГУТ ВСЕ!
02.07.18 | Главные темы / Cобытия
Жителей Красноярского края приглашают принять участие во всероссийской
ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА
01.07.18 | Главные темы / Cобытия
Комментарий ГЖКУ: с 1 июля увеличились тарифы на коммунальные услуги (видео)
НОВОСТИ "ВРЕМЯ МЕСТНОЕ" ОТ 29 ИЮНЯ

НОВОСТИ "ВРЕМЯ МЕСТНОЕ" ОТ 29 ИЮНЯ
29.06.18 | Главные темы / Cобытия / Телепередачи
НОВОСТИ "ВРЕМЯ МЕСТНОЕ" ОТ 29 ИЮНЯ

НОВОСТИ "ВРЕМЯ МЕСТНОЕ" ОТ 29 ИЮНЯ

29.06.18 | Раздел: Главные темы / Cобытия / Телепередачи | Просмотров: 62 | Автор: Галина Процкая



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