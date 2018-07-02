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ВОЛОНТЕРЫ МОГУТ ВСЕ!

02.07.18 | Раздел: Главные темы / Cобытия | Просмотров: 31 | Автор: Галина Процкая

Жителей края приглашают принять участие во всероссийской экологической акции

В Красноярском крае стартовал прием заявок на участие во всероссийской экологической акции "Волонтеры могут всё". Мероприятие проходит в рамках Года добровольца и волонтера.

Акция проходит по четырем направлениям. Можно принять участие в конкурсе проектов по номинациям: "Пойдем экологическими тропами", "Скажем НЕТ урону природе", "Цветущая планета", "Сдаем мусор на переработку", "Волонтеры спешат на помощь", "Музыка природы", "Герои Отечества", "Друзья наши меньшие" и "Доброта – это то, что может услышать глухой и увидеть слепой".

Также заявки принимаются на конкурс рисунков и фотографий, проведение детских экологических форумов в "Артеке", "Орленке" и "Смене".

Заявки на участие и творческие работы принимаются до 1 ноября 2018 года на электронный адрес fedorova@354school.ru и размещаются на сайте школы №354 им. Д.М. Карбышева.

Награждение победителей состоится в декабре 2018 года в Москве.

С более подробной информацией об условиях участия в акции можно ознакомиться по ссылке.



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