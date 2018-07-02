ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА
01.07.18 | Раздел: Главные темы / Cобытия | Просмотров: 46 | Автор: Галина Процкая
С 1 июля увеличились тарифы на коммунальные услуги
Изменения железногорцы увидят в квитанциях, которые получат в августе. В ГЖКУ детально рассказали, что и насколько повысится.
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