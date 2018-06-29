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РАДИОПРОЕКТ "ЭКОЛОГИЧНО"

РАДИОПРОЕКТ "ЭКОЛОГИЧНО"
29.06.18 | Главные темы / Cобытия
Городское радио продолжает цикл программ «ЭкоЛогично»
ПОЛИЦИЯ В МУЗЕЕ

ПОЛИЦИЯ В МУЗЕЕ
29.06.18 | Главные темы / Cобытия
Иногородние полицейские познакомились с историей Железногорска
ПРОГРАММА "КСТАТИ" ОТ 27 ИЮНЯ

ПРОГРАММА "КСТАТИ" ОТ 27 ИЮНЯ
28.06.18 | Главные темы / Cобытия / Телепередачи
Гость студии - начальник ОГИБДД МУ МВД России по ЗАТО Железногорск Дмитрий
НА ПОСТ ГУБЕРНАТОРА

НА ПОСТ ГУБЕРНАТОРА
28.06.18 | Главные темы / Cобытия
Кандидатом в красноярские губернаторы от ЛДПР стал железногорец Егор Бондаренко
КИПИТ РАБОТА

КИПИТ РАБОТА
28.06.18 | Главные темы / Cобытия
МП "Горэлектросеть" продолжает монтаж уличного освещения в Железногорске

РАДИОПРОГРАММА ОТ 29 ИЮНЯ

29.06.18 | Раздел: Аудио / Радиопередачи | Просмотров: 12 | Автор: Наталья Кокорина


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