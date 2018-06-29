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РАДИОПРОЕКТ "ЭКОЛОГИЧНО"

РАДИОПРОЕКТ "ЭКОЛОГИЧНО"
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РАДИОПРОЕКТ "ЭКОЛОГИЧНО"

29.06.18 | Раздел: Главные темы / Cобытия | Просмотров: 13 | Автор: Галина Процкая

Городское радио продолжает цикл программ «ЭкоЛогично» 

Один раз в неделю мы рассказываем о безопасной изоляции радиоактивных отходов, о взаимосвязи экологии и здоровья, о мифах радиационной темы.  

Сегодня в сети проводного радиовещания Железногорска вышла новая программа из цикла "ЭкоЛогично". 

С самого начала появления атомной энергетики не было понимания того, как поступать с радиоактивными отходами. Поступали разные предложения. Об этом и поговорим сегодня. С самого начала появления атомной энергетики не было понимания того, как поступать с радиоактивными отходами. Поступали разные предложения. Об этом и поговорим сегодня. 

Слушайте программу "ЭкоЛогично" на нашем сайте!



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