РАДИОПРОЕКТ "ЭКОЛОГИЧНО"
29.06.18 | Раздел: Главные темы / Cобытия | Просмотров: 13 | Автор: Галина Процкая
Городское радио продолжает цикл программ «ЭкоЛогично»
Один раз в неделю мы рассказываем о безопасной изоляции радиоактивных отходов, о взаимосвязи экологии и здоровья, о мифах радиационной темы.
Сегодня в сети проводного радиовещания Железногорска вышла новая программа из цикла "ЭкоЛогично".
С самого начала появления атомной энергетики не было понимания того, как поступать с радиоактивными отходами. Поступали разные предложения. Об этом и поговорим сегодня. С самого начала появления атомной энергетики не было понимания того, как поступать с радиоактивными отходами. Поступали разные предложения. Об этом и поговорим сегодня.
Слушайте программу "ЭкоЛогично" на нашем сайте!
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