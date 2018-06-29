РАДИОПРОЕКТ "ЭКОЛОГИЧНО"

Городское радио продолжает цикл программ «ЭкоЛогично»

Один раз в неделю мы рассказываем о безопасной изоляции радиоактивных отходов, о взаимосвязи экологии и здоровья, о мифах радиационной темы.

Сегодня в сети проводного радиовещания Железногорска вышла новая программа из цикла "ЭкоЛогично".

С самого начала появления атомной энергетики не было понимания того, как поступать с радиоактивными отходами. Поступали разные предложения. Об этом и поговорим сегодня. С самого начала появления атомной энергетики не было понимания того, как поступать с радиоактивными отходами. Поступали разные предложения. Об этом и поговорим сегодня.

Слушайте программу "ЭкоЛогично" на нашем сайте!